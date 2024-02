O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Emilio Arroyo Hernandes com a rua Leonardo Commar no início da tarde de ontem

publicado em 27/02/2024

O caso aconteceu no local em que há semáforos em ambos os sentidos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um motociclista precisou ser socorrido às pressas de um acidente com uma Land Rover, no início da tarde de ontem, no cruzamento da avenida Emilio Arroyo Hernandes com a rua Leonardo Commar. A vítima identificada como G.J.A.R., de 19 anos, continua hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o motociclista da CG/Honda seguia pela rua Leonardo Commar, sentido bairro-centro, enquanto o motorista da Land Rover estava na avenida, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação da Polícia Civil, o condutor do carro bateu na lateral da moto.

Não foi possível saber quem estava errado no momento do acidente, mas o motociclista precisou ser socorrido às pressas pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com nota emitida pelo hospital votuporanguense G.J.A.R., de 19 anos, deu entrada no Pronto Socorro no dia de ontem, por volta de 13h50 e ele continua em atendimento na instituição.

Os agentes de trânsito estiveram no local para o controle da movimentação dos veículos, a Polícia Cientifica também colheu as informações técnicas e o caso foi registrado pela Polícia Militar de Votuporanga.