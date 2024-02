Prefeito se reuniu ontem com diretores da Companhia e recebeu a notícia de que a licitação está concluída e a ordem de serviço será emitida

publicado em 28/02/2024

O prefeito Jorge Seba voltou a São Paulo ontem e se encontrou com os diretores da CDHU Silvio Vasconcelos e Eric Romero (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) esteve ontem em São Paulo para uma reunião com diretores da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), para cobrar mais agilidade nas obras de construção das casas destinadas ao desfavelamento. No encontro, Seba teve a confirmação de que o processo de licitação está praticamente concluído, podendo seguir para a Ordem de Serviço, tão logo o Governo do Estado libere os recursos.

A reunião do prefeito se deu com o diretor técnico da CDHU, Silvio Vasconcelos e o diretor de engenharia de Obras Eric Romero M. de Oliveira. O investimento busca beneficiar 185 famílias que hoje vivem em situação precária nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.

“Essa é a realização de um sonho aguardado por mais de 50 anos. É uma reparação da nossa cidade com essas famílias, porque é impossível aceitar que elas continuem morando em situação que não garantem o mínimo de segurança e dignidade”, celebrou o prefeito.

Seba também agradeceu o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). “Tem sido uma união de esforços para que avancemos a cada etapa e o deputado Carlão tem sido essencial nessa luta. O nosso muito obrigado por tanta dedicação e por estar conosco nessa conquista”, completou.

Nesta semana, o prefeito também se reuniu com os líderes da comunidade, Rita de Cássia e Rodrigo Colorido, que representam as famílias beneficiadas com o programa de desfavelamento. Na reunião, Seba os atualizou sobre a fase do processo.