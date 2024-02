A Secretaria Municipal da Saúde explicou ao jornal A Cidade como a verba será utilizada no combate à doença

publicado em 27/02/2024

Votuporanga segue com o intenso trabalho de combate à dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

A luta contra a dengue não para em Votuporanga, e qualquer ajuda é muito bem-vinda. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, liberou R$ 720 mil para auxiliar no combate à doença no município.

Ao jornal A Cidade a Prefeitura explicou que o município recebeu R$ 480.530, referente à Resolução nº 18, de 8 de fevereiro de 2024, e R$ 240.265 da Resolução nº 20, também de 8 de fevereiro, totalizando R$ 720.795.

Os recursos serão utilizados na manutenção das ações de atenção primária do município e intensificação nas medidas de combate à dengue. “[a verba] Vem em um momento muito crítico e vamos utilizar no enfrentamento das arboviroses”, disse a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.

Na última sexta-feira, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, decretou epidemia de dengue em todo o território do município. São mais de 470 casos de dengue confirmados e outras 1.379 ocorrências em investigação, além de uma morte confirmada e outras quatro suspeitas.

O decreto leva em consideração o aumento de casos da doença e as condições favoráveis para reprodução do mosquito devido à elevação das temperaturas e de dias chuvosos. Além disso a cidade enfrenta um alto índice de infestação de larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O índice ideal é abaixo de 1 e Votuporanga encontra-se com uma densidade larvária de 5.3.

Com a medida, o município poderá adotar ações mais drásticas e urgentes no combate ao mosquito transmissor da doença. Durante o período, será dispensada a necessidade de licitações para aquisição de bens e serviços destinados ao combate da emergência.

Segundo o decreto, todos os proprietários de imóveis particulares localizados no perímetro urbano ficam notificados a realizarem a limpeza no prazo de 30 dias. A determinação serve para terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas, jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados e calçadas defronte aos terrenos particulares.

Ainda conforme o decreto, os proprietários devem remover todo e qualquer tipo de resíduo e capinação, de modo a não propiciar criadouro ou habitáculo de animais e insetos nocivos ao ser humano. Se o proprietário do imóvel não efetuar a limpeza dentro do prazo, o município poderá ingressar de forma forçada no imóvel e proceder a limpeza, e as despesas ficam por conta do dono do espaço.