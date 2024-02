A assinatura aconteceu na sede do Procon e marcou a realização de um sonho de várias famílias.

publicado em 02/02/2024

Famílias de Votuporanga realizaram o sonho da casa própria ao assinarem o contrato de quitação de suas casas da CDHU (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Moradores dos conjuntos habitacionais de Votuporanga assinaram na tarde de ontem o documento de quitação dos imóveis após a conclusão do financiamento junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo). A assinatura aconteceu na sede do Procon e marcou a realização de um sonho de várias famílias.

O ato foi acompanhado pelo diretor regional da CDHU, Osvaldo de Carvalho, pelo secretário de Cidade, Fábio Okamoto (que na ocasião também representou o prefeito Jorge Seba) e pelo coordenador do Procon, Leandro Vinícius Conceição.

“Por meio do Procon foi feito um processo de revisão de parcelas e mais de 100 famílias foram beneficiadas. O caminho natural seria vocês levarem os documentos em Rio Preto e lá assinarem os documentos de quitação, mas a pedido do dr. Leandro, do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama Rose Seba, as portas do Procon foram abertas para facilitar a vida da nossa população. Hoje é um motivo de muita felicidade, pois todos que aqui estão terão acesso aos documentos de suas casas próprias”, disse Osvaldo de Carvalho.

Para o secretário de Cidade, Fábio Okamoto, a administração municipal fez o que pôde para ajudar, mas quem merece os parabéns são as famílias que agora possuem as escrituras de suas casas.

“Em nome do prefeito quero agradecer o grande trabalho do Leandro e em especial do Osvaldo, que tem se desdobrado para fazer o melhor por milhares de famílias em toda a região. Os parabéns, no entanto, têm que ir para essas famílias que hoje estão aqui realizando um sonho. Vocês merecem esse momento de tanta alegria”, concluiu Okamoto.