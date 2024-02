Em 6 de outubro de 2023 a Corregedoria Geral do Município abriu o processo para investigar as condutas da então servidora

publicado em 20/02/2024

Caso ocorreu no Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

A educadora acusada de agressão a uma criança no Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, em Votuporanga, foi demitida pela Prefeitura após conclusão do Processo Administrativo.

A Prefeitura aplicou a pena de demissão à servidora pública municipal C. A., que ocupava o cargo efetivo de técnica em educação X – Desenvolvimento Infantil II. Em 6 de outubro de 2023 a Corregedoria Geral do Município abriu o processo para investigar as condutas da então servidora.

O caso aconteceu no dia 3 de outubro, quando a câmeras de segurança do Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, flagraram a funcionária da escola jogando uma criança de apenas 2 anos de idade no chão. A ocorrência foi registrada depois da verificação das imagens, o que, na oportunidade, resultou no afastamento da servidora, que agora foi demitida.

Segundo a ocorrência, a direção da unidade de ensino teria ligado para a mãe da criança e informado que ela havia caído, mas que não era nada grave. Ao chegar na creche a mãe notou que a boca do menino estava inchada e procurou então a unidade de saúde do bairro, onde constatou a lesão.

Ao ser informada sobre a queda, a Secretaria Municipal da Educação verificou as imagens das câmeras de segurança do local e constatou que a queda, na verdade, teria sido provocada por uma técnica de educação, identificada pelas iniciais C.A. Diante dos fatos a mãe da vítima foi chamada até a Secretaria, onde também foi informada dos fatos e registrou um boletim de ocorrência.