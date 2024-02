Os detalhes serão apresentados nesta quinta-feira (1), às 9h, na agência da Sicoob Credlíder do Pozzobon, patrocinadora master da ação

publicado em 01/02/2024

A ideia é que todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes, que ainda concorrerão a prêmios (Foto: ACV)

Mobilizar comerciantes para a oferta de produtos com descontos e promoções é o objetivo da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) com a campanha Liquida Votu 2024. Os detalhes serão apresentados nesta quinta-feira (1), às 9h, na agência da Sicoob Credlíder do Pozzobon, patrocinadora master da ação.

A ideia é que todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes. No ato da compra, o consumidor preenche o cupom da campanha e concorre a prêmios. A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais.