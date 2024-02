Os contribuintes que ainda não pagaram o tributo podem baixar o app e utilizá-lo de forma gratuita

publicado em 23/02/2024

Com o aplicativo, disponível para Android e IOS, é bem simples pagar o IPTU 2024 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

A forma mais fácil e prática de realizar o pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) é através do aplicativo "Conecta Votuporanga". Os contribuintes que ainda não pagaram o tributo podem baixar o app e utilizá-lo de forma gratuita. Os primeiros vencimentos do IPTU 2024 ocorreram neste mês.

Com o aplicativo, disponível para Android e iOS, basta baixar, atualizar o boleto gerando QR Code ou código de barras, e copiar o código no app do banco para realizar o pagamento sem precisar sair de casa.

O aplicativo também oferece a opção de solicitar a isenção do IPTU, benefício concedido a quem se enquadra nos critérios legais. O requerimento deve ser feito em até 60 dias após o vencimento da primeira parcela ou cota única.

Anualmente a Prefeitura de Votuporanga concede isenção do IPTU para aposentados e pensionistas que possuem um único imóvel registrado em seu nome e que recebam até um salário mínimo como única forma de renda. Para ter direito ao benefício, o morador precisa preencher todos os requisitos, que podem ser consultados no site da Prefeitura ou no aplicativo "Conecta Votuporanga".

A Prefeitura incentiva os contribuintes a utilizarem o “Conecta Votuporanga” para regularizar o pagamento do IPTU e evitar filas nas agências bancárias. O dinheiro arrecadado no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano é aplicado em diversas áreas que impactam diretamente na qualidade de vida da população.