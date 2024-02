lguns reprovados entraram com recurso alegando que o Edital de Convocação para o Curso Introdutório de Formação não especifica que candidatos que chegam com atraso não podem assistir aula

publicado em 30/01/2024

Os “atrasadinhos” reprovados no curso entraram com recursos junto à Administração Municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Pontualidade é uma questão séria no Brasil. Em Votuporanga, dos 66 participantes do Curso Introdutório de Agentes de Combate a Endemias, 15 foram reprovados, alguns deles porque chegaram atrasados para assistir às aulas. Os “atrasadinhos” ainda recorreram, mas, como já esperado, perderam.

Na semana passada, o jornal A Cidade noticiou que havia sido divulgada a lista de aprovados e reprovados do Curso Introdutório de Agentes de Combate a Endemias e que algum recurso contra deveria ser apresentado até quinta-feira (25), e foi o que aconteceu. Alguns reprovados entraram com recurso alegando que o Edital de Convocação para o Curso Introdutório de Formação não especifica que candidatos que chegam com atraso não podem assistir aula.

No entanto, a Prefeitura mostrou que o Capítulo X – Do Curso Introdutório de Formação trata sobre o horário de entrada para realizar a qualificação: “5. Os candidatos deverão comparecer no local do Curso de Formação Inicial com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para o fechamento dos portões, pois, pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários, munidos de caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha e um documento de identificação original, com foto que permita sua identificação, expedido por órgão oficial”.

Segundo o Poder Executivo, os recorrentes compareceram com atraso, desobedecendo o que está estabelecido pelo Edital 002/2023. “Seguindo as diretrizes deste mesmo Edital, os colaboradores da empresa aguardaram os candidatos, realizaram a abertura e fechamento de portão e registraram as situações em Ata de Coordenação. Uma vez que os recorrentes chegaram depois do horário de fechamento, os outros candidatos já se encontravam dentro do local em que os professores ministravam aula, por isso não encontraram a sala. Dessa forma, improcedem as alegações dos recorrentes”, concluiu a Administração Municipal, que negou o recurso.

O Agente de Combate às Endemias (ACE) é o profissional que trabalha vinculado a uma equipe de vigilância em saúde, mas que deve atuar de forma conjunta com a equipe de saúde da família, sempre que possível.

As atividades do ACE, realizadas fora da unidade de saúde, incluem a visita domiciliar e a vistoria de depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção, cuidados de caixas d’água, calhas e telhados, com o objetivo de prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose e doença de Chagas; controle de roedores e prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas;

ações de prevenção e controle da raiva, com a vacinação de cães e gatos.