Cobrança do imposto começou ontem, com o pagamento em cota única para os veículos com placa final 1 e segue até o dia 27 de junho

publicado em 11/01/2022

Mesmo com menos veículos tributáveis circulando pelas ruas, Estado espera arrecadar R$ 11 milhões a mais com o IPVA (Foto: A Cidade)

Da redação

O Estado de São Paulo iniciou na segunda-feira (10) a cobrança do IPVA (Imposto Sobre Veículos Automotores) por meio da cota única para os proprietários de veículos com placa final 1. A cobrança em cota única, que este ano garante um desconto de 9%, segue até o dia 21 e depois continua com o calendário parcelado até o dia 27 de junho, já que o número de parcelas passou de três para cinco em 2022. Quem pagar as parcelas em dia terá 5% de desconto.O parcelamento e o desconto maiores visam minimizar o impacto que o imposto sofreu em razão do aumento do valor comercial dos veículos usados no Brasil, que é a base de cálculo para o IPVA. Para se ter uma noção da proporção deste aumento, o Estado espera arrecadar R$ 11 milhões a mais com o tributo este ano em Votuporanga, mesmo tendo uma frota 7% menor em comparação a 2021.De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, atualmente há 50.944 veículos tributáveis no município, para os quais foram lançados R$ 51,4 milhões de IPVA. No ano passado a frota era de 54.928 veículos e o montante orçado foi de R$ 40,2 milhões.Desse valor, descontados os 20% direcionados ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), 50% fica no município, o que representa aproximadamente R$ 20,5 milhões. Esse recurso pode ser aplicado em saúde, transporte, infraestrutura e segurança, já que de acordo com o CTB, não é obrigatório gastar com manutenção das vias e sinalização.Há várias possibilidades de formas de pagamento do IPVA 2022. Os proprietários de veículos podem quitar o imposto antecipadamente, em cota única, no mês de janeiro, com desconto de 9%. Para os que pagarem o tributo integralmente em fevereiro, ou preferirem parcelar, em até cinco vezes, a redução será de 5%.Para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.Já é possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento o valor do imposto devido e preencher os quadros com o Renavam e placa do veículo.Os proprietários deverão observar o calendário de vencimento pelo final de placa do veículo. Confira a