O prefeito Jorge Seba e o deputado Carlão Pignatari se reuniram com o secretário de Estado Marcelo Cardinale Branco

publicado em 03/07/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), cumpriu agenda em São Paulo no início desta semana. Uma das reuniões foi com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco, oportunidade em que, junto do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), apresentou o projeto de revitalização da Praça São Bento.Segundo Seba, a praça é histórica para o município e precisa de novos banheiros, revitalização da fonte, melhor iluminação e mais conforto para quem passa por lá. O local é conhecido também por abrigar as tradicionais feiras livres aos domingos e quintas-feiras.“Já demos o primeiro passo com a instalação de câmeras de segurança, mas queremos ir além e transformar de verdade esse lugar tão especial para Votuporanga”, disse o prefeito.Jorge Seba afirmou ainda que o secretário Marcelo Branco foi muito receptivo e sinalizou caminhos para viabilizar recursos. “O apoio do deputado Carlão tem sido fundamental para avançarmos nesse objetivo que vai valorizar ainda mais o centro e a vida das pessoas que frequentam a praça”, completou.Ainda em São Paulo, o prefeito Jorge Seba e o deputado Carlão Pignatari tiveram reuniões na Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), no DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.“Tratamos de duas grandes obras na zona oeste, que vão beneficiar não só Votuporanga, mas toda a região, além de impulsionar a expansão da cidade para aquele lado: a Escola Estadual do Pacaembu, onde buscamos garantir a liberação da licitação para a nova unidade; e a duplicação da Rodovia Péricles Bellini, onde trabalhamos para destravar essa obra, que já possui ordem de serviço publicada desde dezembro de 2024. Seguimos com seriedade, trabalho e compromisso, buscando soluções concretas para o desenvolvimento de Votuporanga e da região”, concluiu o prefeito.