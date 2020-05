No documento, assinado pelo prefeito João Dado, o Executivo ameaça representar criminalmente os voluntários, caso a ordem não seja acatada

publicado em 29/05/2020

Notificação enviada pela Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duarte

Uma notificação extrajudicial da Prefeitura de Votuporanga enviada aos organizadores da “Votu Solidária”, provocou o fim da campanha que já destinou mais de 60 toneladas de alimentos a entidades e famílias afetadas pela crise provocada pelo coronavírus. No documento, assinado pelo prefeito João Dado, o Executivo ameaça representar criminalmente os voluntários, caso a ordem não seja acatada.

Após pedir demissão da Prefeitura por conta disso, o médico Luciano Melo, um dos organizadores da ação solidária, concedeu entrevista exclusiva à rádio Cidade FM. Segundo ele, ninguém o procurou para conversar sobre o assunto e ele foi surpreendido em seu consultório por agentes do de posturas do município já com a notificação extrajudicial.

No documento, o prefeito determina que não haja a visita de colaboradores ou qualquer pessoa em residências que não sejam da Secretaria da Saúde do Município, para qualquer que seja a finalidade, sob pena de infração ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal.