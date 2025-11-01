Zagueiro Miranda (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta segunda-feira (10) a contratação do zagueiro Rychard Perucio Miranda, conhecido como Miranda.
“Com 23 anos, 1,90m de altura e pé destro dominante, Miranda chega para fortalecer o sistema defensivo do CAV com imposição física, boa leitura de jogo e segurança nas bolas aéreas. O jovem defensor construiu sua trajetória com passagens por Tanabi, América de Teófilo Otoni, Aquidauanense e Nacional de Uberaba, destacando-se pela regularidade e pelo desempenho defensivo sólido”, comentou a direção da Pantera.
Em 2025, Miranda foi campeão da Bezinha (Série B do Paulista) com o Tanabi e eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista Sub-23, coroando, segundo o CAV, uma temporada de excelência. Além disso, disputou o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão.
“Com força, juventude e liderança em campo, Miranda chega para agregar ainda mais qualidade e equilíbrio”, finalizou a direção do CAV.