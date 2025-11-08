O sentimento de pertencimento e admiração pela instituição é evidente entre os estudantes, que reconhecem na Futura um ambiente acolhedor, inovador e exemplar na região

publicado em 08/11/2025

Curso de Pedagogia comemora 12 anos e alunos destacam ‘Orgulho de ser Futura’ (Foto: Futura)

Daniel Marques

Em 2025, os acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga celebram com entusiasmo uma história que já soma 12 anos de dedicação à formação de educadores comprometidos, éticos e transformadores. O sentimento de pertencimento e admiração pela instituição é evidente entre os estudantes, que reconhecem na Futura um ambiente acolhedor, inovador e exemplar na região. Desde sua criação, em 2013, o curso tem se consolidado como um dos pilares da faculdade, formando profissionais que hoje se destacam no mercado de trabalho como professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e psicopedagogos.



Ao longo de sua trajetória, o curso de Pedagogia da Faculdade Futura manteve o compromisso de oferecer uma formação humanizada e inovadora, integrando ensino, pesquisa e extensão de maneira articulada e intencional. A proposta pedagógica, construída com base no protagonismo do aluno, estimula o pensamento crítico e prepara o futuro pedagogo para os desafios contemporâneos da educação. Essa visão se reflete no orgulho manifestado pelos acadêmicos, que veem na instituição um espaço que valoriza suas potencialidades e os impulsiona a transformar realidades.







Sob a coordenação da professora Elimeire Alves de Oliveira, o curso é reconhecido pela qualidade de seu corpo docente e pelo incentivo permanente à prática reflexiva e à formação continuada. “Nosso maior orgulho é ver nossos egressos transformando realidades por meio da educação. Cada trajetória de sucesso representa o compromisso da Faculdade Futura com a formação integral do educador.”, afirma. A declaração sintetiza o propósito que move o curso e reforça o impacto social que vem sendo construído ao longo de mais de uma década.







Para o gestor institucional, professor Tiago Moreno Lopes Roberto, o sucesso da Pedagogia reflete diretamente a missão e os valores da Faculdade Futura. “A Faculdade Futura nasceu com o propósito de transformar vidas por meio da educação. O curso de Pedagogia é um dos grandes exemplos desse propósito em ação, pois forma profissionais que carregam consigo a responsabilidade e a sensibilidade de educar, orientar e inspirar novas gerações. Celebrar essa trajetória é reconhecer o impacto que o conhecimento tem sobre a sociedade”, apontou.





Para Ricardo David Lopes, gerente da Futura de Votuporanga, é uma alegria imensa e um motivo de muito orgulho comemorar os 12 anos do curso e ver tanto reconhecimento, que é a prova do compromisso de toda a equipe, professores, coordenação e colaboradores, com uma formação de qualidade e com a valorização da educação. “Saber que nosso trabalho é elogiado por alunos, egressos e pela comunidade reafirma que estamos no caminho certo, formando profissionais competentes, humanos e apaixonados pelo que fazem. É um marco que celebra o passado, inspira o presente e nos motiva a continuar construindo um futuro ainda melhor”, frisou.

O curso de Pedagogia consolidou, nesses 12 anos, uma forte relação com a comunidade por meio de projetos sociais, campanhas institucionais, eventos científicos e ações comunitárias. Essas iniciativas fortalecem o vínculo entre universidade e sociedade, reafirmando a Faculdade Futura como um espaço de formação humana, intelectual e cidadã. O envolvimento dos acadêmicos nessas atividades amplia a vivência prática da profissão e contribui para uma formação sensível às demandas sociais.

Neste marco histórico, a Faculdade Futura celebra com orgulho a trajetória construída e reforça seu compromisso com uma educação de qualidade, inclusiva e transformadora. Ao inspirar o futuro da Pedagogia e da sociedade, a instituição segue fortalecendo o sentimento que une seus acadêmicos: o verdadeiro “Orgulho de ser Futura”.



Karen Monik



Cursar Pedagogia na Faculdade Futura tem sido uma experiência transformadora que vai muito além da sala de aula. Desde o primeiro dia, percebi o compromisso da instituição em formar profissionais éticos, críticos e preparados para atuar com propósito na educação.

O curso une teoria sólida e prática significativa. Por meio de estágios, projetos e atividades comunitárias, vivenciamos a realidade da sala de aula, desenvolvemos metodologias inovadoras e aprendemos a transformar a educação com criatividade e sensibilidade.

A Futura é uma instituição acolhedora, que valoriza cada aluno e oferece um ambiente de aprendizado humano e inspirador. Professores experientes e uma estrutura completa tornam a jornada ainda mais rica e significativa.

Escolher Pedagogia na Futura é escolher fazer a diferença, é abraçar a missão de transformar vidas por meio da educação.







Juliana Moreno



Na Futura, encontrei muito mais que um curso – encontrei um lugar que me inspira todos os dias a realizar meus sonhos.

Os professores são incríveis, o ambiente é acolhedor e cada aula me faz crescer não só como profissional, mas também como pessoa.

Aqui aprendo sobre empatia, comunicação, colaboração e sobre acreditar em mim mesma. Tenho muito orgulho de ser Futura.





Ariane Lima



Mais do que formar professores, o curso de Pedagogia da Faculdade Futura prepara profissionais capazes de compreender o ser humano em todas as suas dimensões – emocional, social e cognitiva.

Essa formação vai muito além da sala de aula: conecta-se ao mundo corporativo e a diferentes contextos sociais.

No olhar de Recursos Humanos, o pedagogo é um agente de desenvolvimento, alguém que compreende comportamento, aprendizagem e relações interpessoais.

Em um mercado que valoriza empatia, comunicação e propósito, a Pedagogia Futura se destaca por formar profissionais prontos para transformar ambientes e inspirar pessoas.





Luciana Salustiano Silva



Sou Luciana Salustiano Silva, aluna do 8º período de Pedagogia da Faculdade Futura, e tenho imenso orgulho em fazer parte desta instituição.

Durante essa caminhada, aprendi o verdadeiro sentido da educação: transformar vidas com amor, dedicação e esperança.

Sou profundamente grata a todos os colaboradores – desde quem organiza até quem ensina – por contribuírem para essa linda jornada de aprendizado e crescimento.

Com gratidão, encerro este ciclo com o coração cheio de fé e sonhos, pronta para iniciar uma nova etapa repleta de conquistas e novas aprendizagens.