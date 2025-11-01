Flávio Pires, Karina Franzin, Eliete Guilherme e José Medalha conquistaram bons resultados em Avanhandava
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Corredores de Votuporanga, membros da equipe Seesl (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), participaram neste domingo (9) da Corrida do Centenário de Avanhandava, que contou com caminhada de dois quilômetros e corrida de cinco quilômetros. A votuporanguense Karina Franzin venceu a corrida na categorial geral feminina e faturou R$ 1.000.
A prova teve a participação de 340 atletas de diversas cidades. Avanhandava é um município do Estado de São Paulo, localizado na região de Araçatuba, a aproximadamente 471 km da capital. Ele faz divisa com as cidades de Barbosa, Penápolis e Promissão.
Karina Franzin venceu com boa vantagem sobre a segunda colocada. A também votuporanguense Eliete Guilherme foi a primeira colocada na categoria de 55 a 59 anos. No masculino, Flávio Pires foi o quarto colocado (35 a 39 anos) e José Medalha, quinto colocado (60 a 64 anos). Todos os atletas de Votuporanga receberam troféus.
Corrida de Jales
No mesmo dia, alguns votuporanguenses participaram de uma prova em Jales. Franciele foi campeã no geral e João Bocato ficou em quarto na categoria de 50 a 54 anos.
Os membros da equipe Seesl/Avoa agradeceram todo o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari.