Fuga cinematográfica pelas ruas da cidade terminou com cerco da Força Tática e grande apreensão de entorpecentes

publicado em 10/11/2025

Ação conjunta da Força Tática e equipes de área resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de quase 50kg de drogas (Foto: A Cidade/Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma operação da Polícia Militar de Votuporanga resultou na apreensão de aproximadamente 50 quilos de drogas e na prisão de três pessoas entre elas um casal e um enfermeiro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (10) e mobilizou equipes da Força Tática, do patrulhamento de área e do setor de inteligência da corporação.Em entrevista ao, sargento Souza, da Força Tática, explicou que a abordagem inicial ocorreu após informações repassadas ao setor de inteligência indicarem a circulação de um veículo suspeito. Durante tentativa de abordagem, o motorista tentou fugir e conduziu o carro em alta velocidade por várias ruas da cidade, chegando a trafegar na contramão na esquina das ruas Pernambuco e Alagoas. A perseguição terminou quando as equipes da PM conseguiram cercar o veículo e deter o condutor.“Dentro do carro encontramos um tijolo de maconha. Diante disso, seguimos com diligências até a residência do suspeito, onde sua esposa foi localizada. Lá, encontramos mais de 40 quilos de maconha, além de porções de cocaína e crack, balança de precisão e dinheiro”, relatou o sargento Souza.As buscas prosseguiram em outro endereço, onde os policiais encontraram cerca de dois quilos de skunk — uma variedade de maconha com maior concentração de substâncias psicoativas. Ao todo, o material apreendido somou quase 50 quilos de entorpecentes.Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é um homem de Votuporanga, já conhecido nos meios policiais e que havia deixado o sistema prisional há menos de dois anos. “É um velho conhecido da polícia. Já foi preso outras vezes e, infelizmente, voltou a cometer os mesmos crimes”, disse o sargento.Os três detidos foram encaminhados à Central de Polícia Civil, localizada na Praça São Bento, onde a ocorrência foi apresentada no fim da tarde. A droga foi pesada e encaminhada para perícia.“É um golpe importante contra o crime. Continuaremos intensificando as ações para garantir segurança à população”, reforçou o sargento Souza.As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos na rede de distribuição que abastecia Votuporanga e cidades vizinhas.