Programação especial será realizada entre os dias 11 a 15 de março, em comemoração à data

publicado em 09/03/2019

O evento é promovido em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Procon de Votuporanga, órgão vinculado à Secretaria da Cidade da Prefeitura, tem uma programação especial de 11 a 15 de março, em comemoração ao Dia do Consumidor (15/3). Dentre as atividades, os representantes do órgão e a gerente da APS do Instituto Nacional do Seguro Social, Marineide Aura de Souza, farão palestras nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e ações de Educação para o Consumo voltada aos idosos. O evento é promovido em parceria com a Secretaria de Assistência Social.

“Um dos assuntos abordados são os cuidados no momento da contração de empréstimos consignados, refinanciamentos (troca com troco), lançamentos indevidos nos benefícios (contribuição) não autorizados pelos beneficiários, além de consumo consciente e outros direitos dos idosos”, explicou a diretora do órgão, Andrea Thomé.