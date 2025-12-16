Artigo de Evelise Galbe de Carvalho

publicado em 23/12/2025

Pesquisa do Sebrae-SP aponta que as compras de Natal devem beneficiar cerca de 1,8 milhão de pequenos negócios no Estado de São Paulo este ano. Do total, 1,34 milhão são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 534 mil são micro e pequenas empresas. Essa é a principal data para o varejo e já é perceptível o aumento do fluxo das pessoas nas lojas.Cabe ao empreendedor saber aproveitar a principal data para aumentar as vendas, que são impactadas com a liberação do 13º salário e o aumento do poder de compra dos consumidores. Como ocorre normalmente, o 13º salário aparece como elemento decisivo para aquecer o comércio, pois 77% dos entrevistaram disseram que usarão ao menos uma parte do dinheiro extra para as compras.O levantamento aponta um relativo otimismo já que 80% dos consumidores afirmam que pretendem gastar mais ou o mesmo que em 2024, sendo 60% com intenção de aumentar os gastos e 20% de mantê-los. Apenas 18% planejam reduzir o valor destinado às compras natalinas.Na região de Votuporanga, os lojistas têm se preparado com antecedência, reforçando estoque, treinando equipes, ampliando horários de atendimento e desenvolvendo campanhas específicas para o Natal. O uso de redes sociais e estratégias de marketing digital tem papel fundamental na divulgação de ofertas e no relacionamento com o cliente.Como consultora de negócios, aproveito para destacar as principais tendências para o fim do ano que o empresário precisa ficar atento. A primeira delas são as compras híbridas, ou seja, a integração entre loja física, e-commerce, redes sociais e atendimento online. O consumidor pesquisa e está em todos os canais. E a sua marca também precisa estar e fazer um bom atendimento em todos eles.O segundo ponto envolve experiência e conveniência. Faça kits presenteáveis, embalagens diferenciadas e atendimento consultivo. Não esqueça da decoração e ambientação natalina. Vitrines temáticas estimulam o fluxo e aumentam a conversão.Outro ponto de atenção é o uso de tecnologia. Ferramentas de inteligência artificial e automações fortalecem campanhas e atendimento. Na correria do período e no acúmulo de tarefas, contar com essas ferramentas é primordial para o empresário não se perder entre tantas atividades.O período de Natal é propício para fortalecer vendas e fidelizar consumidores. Mas é preciso cuidado e planejamento. É essencial que o varejista se organize para oferecer um atendimento diferenciado e preços competitivos. E para receber um apoio na gestão, pode sempre contar com o Sebrae!