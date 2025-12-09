Artigo de Leliane Petrocelli

publicado em 16/12/2025

Se você é empreendedor (a) e tem um pequeno negócio, provavelmente já se perguntou por que alguns clientes entram em uma loja, olham tudo e vão embora, enquanto outros compram várias coisas sem pensar duas vezes. Saiba que a resposta para isso não está apenas no preço ou no produto, mas no nosso cérebro!O neuromarketing, que une neurociência e comportamento do consumidor, mostra que a maior parte das decisões de compra acontece de forma emocional e automática, antes mesmo de o cliente perceber.O cérebro funciona como uma máquina de economia de energia. Em vez de analisar tudo racionalmente, ele usa atalhos: busca algo familiar, compara com o que já viveu e reage àquilo que desperta boas sensações. Esse mecanismo, útil nos primórdios da humanidade, em que era preciso distinguir uma cobra de um cipó, hoje orienta nossas escolhas diante de vitrines, sites e até no WhatsApp.Como dizia Eric Kandel, Nobel em Medicina, “somos o que lembramos”. E é justamente por isso que memórias, individuais e coletivas, moldam hábitos de compra.Quando um ambiente lembra momentos felizes ou transmite segurança, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, e isso aumenta as chances de compra.No varejo, isso significa que a experiência importa tanto quanto o produto. E experiência não é luxo: é organização, é acolhimento, é clareza!Uma loja em que o cliente encontra tudo facilmente, é bem recebido e sente “parte”, ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e ao afeto.Por outro lado, locais confusos, com muita informação ou atendimento frio, geram sobrecarga mental, e o cérebro simplesmente manda a pessoa ir embora.O neuromarketing também mostra que pequenas quebras de rotina prendem mais atenção do que grandes ações. Uma vitrine que muda sutilmente ao longo do dia, um aroma que não seja óbvio, uma frase de boas-vindas personalizada no site ou uma mensagem lembrando o cliente das compras que ele fez na mesma época, no ano passado, tendem a ativar a curiosidade - um dos maiores motores de decisão. Ao despertar a curiosidade, o cérebro libera energia para prestar atenção. E atenção é o primeiro passo para a venda.Outro ponto essencial é o sentimento de recompensa. O cérebro ama recompensas e reage até mais à expectativa delas do que ao ganho real. Isso não significa encher a loja de promoções, mas criar momentos que façam o cliente sentir que ganhou algo: uma embalagem especial, um cartão escrito à mão, um brinde surpresa só revelado no caixa - o que importa é mostrar que ele é valorizado.Muita gente pensa que melhorar experiência exige tecnologia ou grandes investimentos. Não é verdade. A ciência mostra que fazer o básico bem-feito já diferencia você de grande parte do mercado. Comece observando o caminho do cliente em seu estabelecimento: ele é bem recebido? Sabe onde encontrar as coisas? Entende facilmente suas promoções? Consegue pagar sem complicações? O ambiente convida a ficar ou espanta? Tudo isso o cérebro responde em milésimos de segundo — e essa resposta pode decidir o dia do seu caixa.No fim das contas, neuromarketing não é sobre manipular, e sim compreender. É reconhecer que todos compramos por emoção, e só depois justificamos pela razão. Quem entende isso cria relações mais humanas, aumenta a fidelidade e transforma o atendimento em vantagem competitiva.Em tempos de tanta concorrência, a pergunta não é se você vende um bom produto. A pergunta é: o que o cérebro do seu cliente sente quando está diante da sua marca? Se a resposta for positiva, sua venda já começou antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Pense nisso e boas vendas!