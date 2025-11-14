Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 22/11/2025

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Princípio 2: Escolha o simplesSeja incrivelmente muito bem-vindo ao nosso segundo encontro do Fechando o Ano InspireAção. Vivemos 89,3% de 2025 e ainda temos seis semanas pela frente. Meu convite hoje é para que você reflita: o quanto você complicou até aqui? Quantas soluções simples deixou passar enquanto buscava algo mais elaborado?A vida real pede clareza, não complicação. Todos os dias despertamos com 1.440 minutos para viver, e grande parte das pessoas os desperdiça com dispersões, tornando-se mais ansiosas, depressivas e doentes. Vivemos sobrecarregados por informações, ferramentas infinitas e promessas de soluções mágicas. Para atravessar esse cenário, o retorno ao básico é essencial. Dominar o fundamental é a inovação mais potente do nosso tempo.Dessa reflexão nasceu o segundo princípio da InspireAção, fruto da minha observação diária do crescimento consistente de profissionais e empresas e do discernimento sobre o que realmente move resultados. A proposta é aplicar cada princípio no seu maior laboratório: a sua vida e o seu negócio.Hoje refletiremos sobre o segundo princípio: “Escolha o simples.”Antoine de Saint-Exupéry o ilustrou em O Pequeno Príncipe, na sabedoria da raposa: “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.” As coisas mais importantes se mostram na simplicidade, nesse invisível que acessamos semanalmente e no qual mergulho com dedicação em cada cliente e empresa. A simplicidade sustenta a excelência.Perceba isso na sua vida. Muitas vezes buscamos a dieta milagrosa, a ferramenta revolucionária, o método secreto. Lembro de uma história que ilustra isso perfeitamente. Um endocrinologista amigo enviou uma paciente para uma nutricionista. A profissional prescreveu queijos especiais, frutas secas, suplementos, entre tantas modas que assolam o mundo da nutrição. A senhora voltou confusa. O médico refez a dieta: ovos das galinhas da sua fazenda, queijo fresco que ela mesmo fazia, frutas do seu pomar. O básico da sua própria vida! E o resultado chegou! É sobre isso: acessar o belo que está em nós e fazer o simples bem-feito, diariamente!Na prática ocorre o mesmo nas empresas. Planeja-se o ano, criam-se apresentações elaboradas e o plano permanece na gaveta. Agora imagine outra abordagem: três prioridades claras, plano anual e mensal, revisão semanal e o plano à vista. A execução flui e os resultados aparecem.Nos exercícios, repetimos o padrão: pesquisas, equipamentos, estudos, e nada começa. Ou realizamos vinte minutos diários de caminhada e três exercícios básicos com constância. O básico bem-feito com regularidade e o resultado aparece.Seguir esse caminho é desafiador em um cenário que nos distrai e nos convida a olhar para fora. O simples exige o olhar para dentro, o autoconhecimento, a clareza de propósito,a disciplina de execução e a humildade para reconhecer a nossa grandeza. É o sonhar, olhar para a nossa realidade do hoje, planejar e executar diariamente. Chega de ficar sentado no seu o próprio baú de riquezas, olhando a “grama do vizinho”. Chega de achar-se pequeno, incompleto! Perceba suas riquezas e use-as!E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Nesta semana, identifique uma área em que você está complicando. Pode ser um processo de trabalho, uma rotina pessoal ou um projeto parado. Simplifique. Pergunte-se qual é o primeiro passo óbvio, qual é o mínimo viável que você pode fazer hoje e repetir amanhã. Execute.Viver com mais saúde e felicidade, significa fazer o óbvio com excelência, focar nos seus recursos, usá-los com sabedoria, abrir o seu baú.Na próxima semana, veremos o terceiro princípio da InspireAção e espero que você volte mais completo, mais feliz, mais você!Seguimos juntos, escolhendo o simples, por um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +