Grazi Cavenaghi
Coluna semanal por Grazi Cavenaghi ∞
Chegamos ao ano de 2026, à sua primeira semana, e com ela se inaugura um tempo marcado pela energia dos inícios. É um ciclo que convida você a criar, conectar e compartilhar. É o ano de trazer luz à sombra, de acolher o medo com amor, de viver o novo com verdade e ordem interior.
É o ano dos "Três Os" do fluir da vida, que estruturam o seu caminho:
I) Orar: olhar para si e se conectar com a Fonte.
II) Ouvir: olhar para o outro e escutar-se para escutar.
III) Organizar: olhar para a vida e colocar ordem.
Conectado à sua Fonte, você se ouve. O outro é ouvido. A vida se ordena, você se coloca no seu lugar de potência, e a vida flui. A ordem sustenta escolhas, abre caminhos e traz mais saúde, felicidade e resultados. 2026 é o Ano da Ordem. Esta é a minha palavra do ano: ORDEM. E a sua, qual é?
Para começarmos este novo ciclo, reflita: qual é a sua intenção para o agora? A intenção traz a atenção, e tudo em que colocamos atenção cresce! Se você está aqui, abrindo a semana conosco neste sábado, esteja presente aqui e agora. Mergulhe comigo neste momento de abertura.
Vamos ao primeiro passo: sonhe, planeje e solte!
O sonho é a nossa visão. É imaginar onde queremos chegar, visualizar o futuro que desejamos construir. É aqui que a intenção começa a tomar forma.
Qual é o seu sonho do ano para a vida pessoal? Para os relacionamentos? Para o trabalho?
Em cada um desses pontos, responda a estas três perguntas:
De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos?
Responder a essas perguntas é essencial para qualquer planejamento verdadeiro. Curiosamente, poucas empresas e pessoas realmente se dedicam a fazer isso com profundidade. Eis o motivo pelo qual poucas pessoas e empresas não alcançam resultados relevantes! Muitos acreditam que planejar é perder tempo, mas a realidade é o oposto: planejar é ganhar tempo.
Planejar, então, é traçar o caminho para concretizar esse sonho, conectando a intenção com à ação.
Arquitetar e construir a estrutura da nossa vida é nosso dever enquanto seres humanos. Aliás, isso está no livro mais lido do mundo, a Bíblia. Em Provérbios 21:5, encontramos a seguinte sabedoria: "Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria."
Para planejar, você não precisa de recursos caros ou ferramentas sofisticadas; é necessária apenas a sua escolha. O mais importante é colocar suas ideias no papel. O ato de escrever materializa nossos pensamentos; é libertador.
Depois de sonhar e planejar, chega o momento de soltar. E o "soltar" é o ponto essencial para que as coisas aconteçam. Ele é a magia, é a chave, pois é executar o que se planejou.
Ou seja, fazer o que tem que ser feito com os recursos que se tem em mãos e confiar que aquilo que se sonhou já está criado e chegará quando você estiver pronto.
Você tem tudo o que é necessário! Isso está no livro mais lido do mundo, Jeremias 29:11: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro."
Acolha o medo e faça tudo com amor! O amor é o maior poder do ser humano e só o acessamos quando conscientes de quem somos. Por isso, a importância do nosso encontro aqui: sairmos mais conscientes do nosso poder incrível de realizar!
E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?
Encontre um lugar confortável, respire fundo e escreva o seu sonho do ano para a sua vida, para seus relacionamentos e para seu trabalho. Traga-os para o plano físico e planeje.
O plano de ação é simples: o que fará? Como fará? Onde fará? Com que recursos? Qual o prazo?
Por fim, solte! Faça o que tem que ser feito no seu maior laboratório: a sua vida e o seu negócio.
Pode vir, 2026, estamos prontos para você!
Seguimos sonhando, planejando e soltando, por um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.
Vamos juntos?
Porque juntos somos +