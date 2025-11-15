Artigo de Camila Brunassi

publicado em 25/11/2025

No dia 18 de novembro, um dia antes da data que comemoramos o Dia do Empreendedorismo Feminino, o Sebrae-SP promoveu em Votuporanga a segunda edição do evento “Todos por Elas”, reunindo mulheres empreendedoras e lideranças de diversas cidades da região. Mais do que celebrar o calendário, o encontro teve como propósito encorajar, fortalecer e inspirar cada participante a seguir evoluindo em sua jornada empreendedora.Ao longo do evento, três pilares nortearam todas as reflexões e atividades: EU, MEU e NOSSO.EU representa o olhar para dentro — o desenvolvimento pessoal, a autoestima, o autoconhecimento e a confiança que sustentam qualquer trajetória empreendedora. Falar de negócios é, antes de tudo, falar de pessoas, e o evento reforçou a importância de cuidar de si para crescer com equilíbrio.MEU direciona a atenção para a empresa: gestão, estratégias, inovação, visão de futuro e tomada de decisão. As participantes tiveram acesso a conteúdos que ajudam a estruturar, profissionalizar e fortalecer seus negócios, independentemente do porte ou segmento.Por fim, o pilar NOSSO ressaltou a força das conexões e das relações interpessoais. O evento promoveu um ambiente acolhedor de trocas genuínas, ampliando redes de contatos, parcerias e oportunidades. Quando mulheres se conectam, ideias se potencializam e novos caminhos se abrem.O “Todos por Elas” não foi apenas uma comemoração; é um movimento. Um espaço para reconhecer desafios, compartilhar aprendizados e reforçar que o empreendedorismo feminino cresce quando é vivido de forma coletiva, colaborativa e consciente.O Sebrae-SP tem o compromisso com o desenvolvimento das mulheres que transformam a economia regional, geram empregos e movimentam seus territórios. O encontro terminou com o sentimento de que, juntas, todas podem ir ainda mais longe.