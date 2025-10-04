Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

Seja incrivelmente bem-vindo à nossa 42ª semana do ano. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Para começarmos, vamos à nossa intenção. A intenção gera atenção, e tudo aquilo que recebe atenção cresce. Qual é a sua intenção para agora?A minha é que você compreenda o poder de semear relações com presença, verdade e amor, porque toda relação é um campo vivo de crescimento, aprendizado e responsabilidade mútua.Entramos na terceira semana do ciclo do Semear, o momento do rompimento da casca. O que antes era invisível começa a aparecer. Em relacionamentos, isso significa abrir-se para o encontro, reconhecer o valor da troca e permitir que o fluxo da vida circule. Relações são pó de ouro!A troca saudável acontece quando cada um ocupa o seu lugar de potência, dançando! Uma vez conduzimos, outra vez somos conduzidos. Isso só é possível quando há autonomia para dizer sim e para dizer não, sem fantasias de salvadores nem expectativas de que o outro nos resgate, Cada pessoa com sua missão única, seu lugar único de ser.Na nossa metodologia, a relação é alicerce: eu no meu lugar, o outro no lugar dele e a empresa no seu, conectada com parceiros e clientes.Para semear as relações, trouxe para nossa reflexão três pontos fundamentais: a presença, a verdade e o amor.1. Presença é o solo fértil.A presença é a base da vida. É o solo fértil de toda relação. É quando estamos inteiros, verdadeiros e deixamos o outro ser quem é. É ali que nasce a confiança e se fortalece o vínculo.“Dois valem mais do que um, porque têm melhor recompensa pelo seu trabalho. Se um cair, o outro o levanta.” (Eclesiastes 4:9-10)2. Verdade é a água.A verdade é o que purifica e sustenta os vínculos. A alma sente o que é dito e também o que é silenciado. A vida só flui quando há verdade.Dizer sim quando é sim e não quando é não é o gesto mais simples e mais poderoso do amor. Está escrito: “Seja o vosso falar: sim, sim; não, não.” (Mateus 5:37)A verdade é como a água: transparente, leve e viva. Ela nutre o relacionamento e mantém o fluxo do amor.3. Amor é a luzO amor é o que dá sentido a tudo. É a presença da humildade e da verdade em ação. Amar é fazer sem esperar, é acolher o medo e confiar no próprio lugar de ser, de ser você.“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior deles é o amor.” (1 Coríntios 13:13)Amar é a luz que ilumina o caminho. É o gesto que transforma o outro e também nos transforma. Quando amamos, nos tornamos instrumentos da criação.Essa luz é o Algo Maior que nos guia, que nos conecta e nos sustenta. E Ele é 100% amor.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Quero propor uma prática da semana: em três dias, cuide do essencial!Dia 1 – Presença: olhe nos olhos, chame pelo nome e escute até o fim antes de responder.Dia 2 – Verdade: alinhe um combinado importante. Diga o que pode e o que não pode entregar. Peça o que necessita.Dia 3 – Amor: faça um gesto concreto de cuidado. Ofereça ajuda a alguém e aceite ajuda onde você resiste. Registre o que sentiu e aprendeu.Reflita: em quais relações você pode preparar melhor o solo da presença? Onde a água da verdade devem voltar a correr? De que forma o amor pode iluminar o que estava adormecido?Fica aqui o convite: que nesta terceira semana você semeie relações a partir do seu lugar de potência, praticando presença, verdade e amor.Lembre-se: relações são sementes vivas. Só quando são cuidadas em presença, regadas com verdade e iluminadas com amor é possível florescer todos os dias com saúde, felicidade e resultados.Porque você já tem tudo. Basta confiar no processo e cultivar o que já lhe foi dado ao nascer.Escolha semear, por um eu melhor, pelas pessoas à nossa volta melhores, por um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +