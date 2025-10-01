No dia 5 de outubro celebramos o Dia da Micro e Pequena Empresa (MPE), uma data que vai muito além de uma simples comemoração pelo impacto delas no desenvolvimento econômico e social das nossas cidades.
Esse impacto vai muito além do seu porte. São elas as principais geradoras de emprego, renda e oportunidades nos municípios brasileiros.
De acordo com o Sebrae, em 2021 as MPEs responderam por mais de 26% do Produto Interno Bruto nacional, confirmando o papel relevante dessas empresas na geração de riquezas.
Esse protagonismo também se reflete na geração de empregos. Dados do CAGED de 2024, revelaram que os pequenos negócios foram responsáveis por 74% do saldo de empregos formais no país, demonstrando sua importância na absorção da mão de obra e um grande vetor de desenvolvimento local. Somente em novembro de 2024, as MPEs foram responsáveis por 88% das novas vagas formais criadas no Brasil, atuando como base de sustentação do mercado de trabalho, especialmente em momentos de retomada econômica.
Em muitas cidades, especialmente de pequeno e médio porte, elas representam praticamente a totalidade das oportunidades formais de emprego.
Apesar de sua relevância, as MPEs ainda enfrentam desafios significativos. O acesso ao crédito segue limitado por altas taxas de juros e exigências rígidas. Além disso, apesar dos recentes avanços, muitas empresas esbarram em burocracias excessivas para operar legalmente, o que prejudica a formalização e a expansão de suas atividades.
Diante desse cenário, é essencial que os governos municipais implementem políticas públicas eficazes para fortalecer o ambiente de negócios local. Medidas como a simplificação dos processos de legalização de empresas, ações de regularização fundiária, tratamento diferenciado nas compras públicas, redução da carga tributária, programas de capacitação empresarial e mecanismos de apoio e acesso ao crédito são fundamentais para que as MPEs possam prosperar.
É evidente a contribuição das micro e pequenas empresas para o progresso coletivo. Valorizar, apoiar e fortalecer esse segmento não é apenas uma escolha acertada: é uma estratégia inteligente para qualquer gestor público comprometido com o futuro do seu município.
Mais do que estatísticas, as MPEs representam o desenvolvimento social e econômico. São pessoas que empreendem, que geram empregos, sonhos que saem do papel e vidas que são transformadas.