Artigo de Nelson Hervey Costa

publicado em 07/10/2025

No dia 5 de outubro celebramos o Dia da Micro e Pequena Empresa (MPE), uma data que vai muito além de uma simples comemoração pelo impacto delas no desenvolvimento econômico e social das nossas cidades.Esse impacto vai muito além do seu porte. São elas as principais geradoras de emprego, renda e oportunidades nos municípios brasileiros.De acordo com o Sebrae, em 2021 as MPEs responderam por mais de 26% do Produto Interno Bruto nacional, confirmando o papel relevante dessas empresas na geração de riquezas.Esse protagonismo também se reflete na geração de empregos. Dados do CAGED de 2024, revelaram que os pequenos negócios foram responsáveis por 74% do saldo de empregos formais no país, demonstrando sua importância na absorção da mão de obra e um grande vetor de desenvolvimento local. Somente em novembro de 2024, as MPEs foram responsáveis por 88% das novas vagas formais criadas no Brasil, atuando como base de sustentação do mercado de trabalho, especialmente em momentos de retomada econômica.Em muitas cidades, especialmente de pequeno e médio porte, elas representam praticamente a totalidade das oportunidades formais de emprego.Apesar de sua relevância, as MPEs ainda enfrentam desafios significativos. O acesso ao crédito segue limitado por altas taxas de juros e exigências rígidas. Além disso, apesar dos recentes avanços, muitas empresas esbarram em burocracias excessivas para operar legalmente, o que prejudica a formalização e a expansão de suas atividades.Diante desse cenário, é essencial que os governos municipais implementem políticas públicas eficazes para fortalecer o ambiente de negócios local. Medidas como a simplificação dos processos de legalização de empresas, ações de regularização fundiária, tratamento diferenciado nas compras públicas, redução da carga tributária, programas de capacitação empresarial e mecanismos de apoio e acesso ao crédito são fundamentais para que as MPEs possam prosperar.É evidente a contribuição das micro e pequenas empresas para o progresso coletivo. Valorizar, apoiar e fortalecer esse segmento não é apenas uma escolha acertada: é uma estratégia inteligente para qualquer gestor público comprometido com o futuro do seu município.Mais do que estatísticas, as MPEs representam o desenvolvimento social e econômico. São pessoas que empreendem, que geram empregos, sonhos que saem do papel e vidas que são transformadas.