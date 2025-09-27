Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 04/10/2025

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo à nossa 41ª semana do ano. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Para começarmos, traga a sua intenção. A intenção gera atenção, e tudo aquilo que recebe atenção cresce. Qual é a sua intenção para agora?A minha é que você perceba que, mesmo quando parece não haver mudança, o invisível já está trabalhando em silêncio.Iniciamos hoje a segunda etapa da nossa jornada do Semear. Na semana anterior, falamos do Repouso Fértil, sobre restaurar o solo interno. Agora entramos no tempo em que o invisível se move. Por fora, nada parece acontecer. Mas por dentro, a vida já germina.Quero compartilhar uma história. Durante anos, sofri com dores intensas nas pernas. Ao final de cada dia, sentia-me exausta. Na época, eu era professora de Matemática e passava horas em pé. Procurei uma médica especialista no sistema venoso. Após exames, ouvi que meu sangue não subia como deveria, por uma condição genética. A recomendação foi clara: remédio para sempre e uso diário de meias de compressão.Naquele momento, já em processo de autoconhecimento, recusei-me a aceitar. Decidi buscar outro caminho: a atividade física e a drenagem. Uma amiga aconselhou: “Gra, para começar atividade física, invista em um personal.” Foi o que fiz.Meu personal, no entanto, disse que treinar apenas uma vez por semana não traria resultado. Respondi: “Para quem nunca fez nada, uma vez já é muito. Vamos começar assim.” Ele aceitou. De uma vez, passei a duas. Depois, a três. Em seguida, a quatro. Até chegar a seis vezes por semana. Hoje minha meta é realizar 312 treinos por ano, o que corresponde a seis vezes por semana, durante 40 minutos. Ainda não é o ideal, mas é o real.Os resultados chegaram. As dores desapareceram. Nunca precisei tomar o remédio nem usar as meias. Não digo que esse deve ser o caminho de todos, mas afirmo que validei a mudança no maior laboratório que existe: a vida.Se tivesse desistido, acreditando que nada estava mudando, não teria chegado até aqui. Hoje passo a mão nas minhas pernas e sinto músculos. Tenho energia, vitalidade e disposição. O invisível sempre esteve atuando. Meu corpo se adaptava, meus músculos respondiam, minha saúde se reorganizava.A lição é clara: constância é confiar no invisível. Pequenos passos, repetidos com disciplina, criam grandes transformações.Três pontos para esta semana:1. Atenção é vidaOnde colocamos atenção, colocamos energia. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral: o cérebro se reorganiza de acordo com a prática. O primeiro princípio da InspireAção confirma: a intenção gera atenção, e tudo o que recebe atenção cresce.2. Cuidar do corpo é honrar o invisívelO corpo é o solo da vida. Alimentação, movimento e descanso sustentam todo florescer. “Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus?” (1 Coríntios 6:19).3. Escrever, escolher e confiar no tempoQuando nomeamos desejos e registramos intenções, damos forma ao invisível. A escrita é ato de fé. “Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente.” (Habacuque 2:2).Na filosofia, Marco Aurélio escreveu: “Tudo o que existe é, de algum modo, semente do que virá.” Os estóicos chamavam isso de logoi spermatikoi, razões-semente que estruturam o cosmos.No judaísmo, o Talmud ensina que semear é um dos trabalhos criativos, que exige intenção e responsabilidade.No cristianismo, Jesus nos lembra, na parábola do semeador (Mateus 13), que a mesma semente só frutifica em solo fértil.E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Reflita: quantas vezes você acreditou que nada estava acontecendo, quando, na verdade, o invisível já estava em movimento? Quantas sementes você plantou e quase desistiu antes de ver o fruto?O florescer não começa com pressa. Ele começa no invisível que se move, reorganizando a vida em silêncio.A Bíblia, o livro mais lido do mundo, nos recorda que “para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3:1).Fica aqui o convite: que nesta segunda semana você confie no invisível, cuide do seu corpo como solo sagrado, escreva suas intenções e espere pelo tempo certo.Coragem de se escolher, de renascer todos os dias, sem medo de ser você, sem medo de amar. Sim, é o amor que transforma. Há Algo Maior que nos guia, que nos conecta e nos sustenta, e Ele é 100% amor.Lembre-se: o invisível é o espaço onde a vida se organiza. Só quando ele é cuidado e protegido é possível florescer todos os dias com saúde, felicidade e resultados. Porque você já tem tudo, basta confiar no processo e cultivar o que já lhe foi dado ao nascer.Confie no processo, escolha o Invisível que se Move, permitindo que o seu solo interno se reorganize para florescer, por um eu melhor, pelas pessoas à nossa volta melhores, por um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +