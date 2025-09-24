Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 01/10/2025

O título deste texto pode refletir a ausência de responsabilidade do autor frente à realidade em diferentes sociedades, especialmente as que vivem nas obscuras Cavernas de Platão.Isto me faz lembrar, inicialmente, uma passagem que tivemos com um amigo no passado que assim se referiu a este autor: “se você desejar que algo seja feito, peça a ele e diga que não irá conseguir” e, após será surpreendido, constatará a realização de um possível sonho.Basta que seja um sonho, nada mais, para ser possível ao ser humano que coloca todas as suas emoções e principalmente competências à disposição da tarefa. Assim como alguns podem se lembrar do texto “ A mensagem a Garcia ” que tivemos a oportunidade de ouvir de nosso paraninfo na data de nossa formatura, Professor Nestor Soares Públio.Não há desejo ou sonho que não possa ser concretizado. Todos são possíveis aos humanos que colocam amor, conhecimento e determinação em sua jornada. Seja ao lado de quem for ou até mesmo sozinho, fará a diferença aos outros em sua estada neste mundo.Alguns dos leitores poderão se lembrar do desenho animado, do passado já distante, os “Jetsons”, não é? E hoje vemos o telefone com imagens do interlocutor na distância em que estiverem estes, os meios de locomoção, os robôs para tarefas humanas e outros tantos sonhos.Nem todos sonham acordados e buscam suas realizações enfrentando todas as dificuldades naturais, muitas delas advindas dos participantes da “Caverna de Platão da Modernidade”, as redes sociais desprovidas de honestidade e compromissos com a humanidade.SE você sonha acordado e idealiza uma tarefa em prol da sociedade, que faça a diferença na vida das pessoas, “entregue a Carta a Garcia”. Não é necessário datar ou precisar a rota. Apenas conquiste o seu sonho, não importa quando, apenas o faça.