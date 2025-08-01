Artigo de Márcio Paulo Ferreira das Neves

publicado em 12/08/2025

Votuporanga celebra mais do que literatura em agosto. Com a chegada do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) 2025, a cidade reafirma seu papel de protagonista no Noroeste Paulista ao reunir arte, pensamento e agora, com a presença do Sebrae-SP, também empreendedorismo. Estreamos neste ano a nova Unidade Móvel de Atendimento no festival, porque empreender, como criar, exige visão, coragem e, sobretudo, oportunidade. E é exatamente isso que o Sebrae-SP oferece.Enquanto muitos ainda tratam a economia criativa como um setor alternativo, o Sebrae-SP entendeu, há tempos, que ela é um dos motores mais potentes da nova economia. O Sebrae-SP é o polo de economia criativa do Sebrae Nacional.Por isso, que além dos atendimentos no Sebrae Móvel teremos a palestra de Diogo Tirbutino no dia 13, que traz luz ao projeto Crie Sebrae, escancara o que deveria ser óbvio, artistas, produtores culturais e coletivos movem ideias, pessoas e dinheiro. Apoiar esses agentes é investir em inovação com identidade, negócios com alma e futuro com propósito.No dia seguinte, Evelise Galbe propõe algo igualmente disruptivo, desmistificar a inteligência artificial. Porque não basta falar de futuro em painéis tecnológicos e fóruns de inovação nas capitais; é preciso levar essas ferramentas para quem realmente precisa delas, o pequeno empreendedor do interior, do bairro vizinho. A IA, nas mãos certas, é alavanca de competitividade, não ameaça.A nova Unidade Móvel do Sebrae, durante o evento, oferecerá consultorias gratuitas para empreendedores, com orientações sobre formalização de empresas, acesso a crédito, gestão de negócios, sustentabilidade e muitos outros temas voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios.Num país em que o empreendedorismo é frequentemente um ato de sobrevivência, iniciativas como essa se tornam farol. E se o Fliv, como festival literário, se propõe a ampliar horizontes, o Sebrae, ao participar dele, amplia possibilidades.O Sebrae-SP convida toda a comunidade empreendedora, criativa e inovadora a participar dessa programação especial no Fliv 2025. É uma oportunidade única para aprender, trocar experiências, fazer conexões e transformar ideias em realizações.