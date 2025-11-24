Está definida a tabela de jogos do Paulistão A2 de 2026

publicado em 27/11/2025

O CAV estreia na Arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Está definida a tabela de jogos do Paulistão A2 de 2026. O campeonato tem início no final de semana do dia 11 de janeiro e a decisão prevista para 13 de maio. A disputa deste ano terá a novidade de quadrangulares na segunda fase, antes da semifinal, onde serão definidos os acessos. Todas as 150 partidas terão transmissão ao vivo. O Clube Atlético Votuporanguense estreia na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa, no sábado (10), às 18h.Campeão da Série A3 deste ano, o Sertãozinho retorna à Série A2 em casa, diante do Taubaté; enquanto o Monte Azul, vice-campeão da A3, estreia diante da Inter de Limeira, equipe que também retorna à divisão após o rebaixamento no Paulistão. Outro rebaixado foi o Água Santa, que visita o Votuporanguense em seu retorno à Série A2.Semifinalista da última Série A2, o Ituano visita o Grêmio Prudente; enquanto Santo André, XV de Piracicaba, Ferroviária e São José, eliminados nas quartas de final, enfrentam Juventus, São Bento, Oeste e Linense, respectivamente.Nova fórmula de disputaAs 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase -que rebaixa as duas piores equipes-, classificando as 8 melhores que serão divididas em dois grupos onde se enfrentarão em turno e returno. As duas mais bem posicionadas de cada chave disputam a semifinal que valerá, além de vaga na decisão, o acesso à elite estadual de 2027. Nestas fases, em caso de empate no placar agregado, valerá a melhor campanha.No quadrangular, os grupos serão compostos por 1º, 3º, 6º e 8º colocados da primeira fase em uma chave; e 2º, 4º, 5º e 7º em outra. Os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados na semifinal, tendo as equipes de melhores campanhas na somatória das fases a vantagem do empate no placar agregado e de decidir em casa.Jogos10 de janeiroVotuporanguense x EC Água Santa14 de janeiroItuano x Votuporanguense18 de janeiroSertãozinho x Votuporanguense21 de janeiroVotuporanguense x Santo André25 de janeiroVotuporanguense x Linense28 de janeiroMonte Azul x Votuporanguense1º de fevereiroVotuporanguense x Grêmio Prudente8 de fevereiroInter de LImeira x Votuporanguense11 de fevereiroVotuporanguense x Taubaté14 de fevereiroJuventus x Votuporanguense18 de fevereiroVotuporanguense x São Bento22 de fevereiroOeste x Votuporanguense25 de fevereiroFerroviária x Votuporanguense1º de marçoVotuporanguense x São José7 de marçoXV Piracicaba x Votuporanguense