Pentacampeão mundial em 2002, ex-atacante conversou com o público, relembrou momentos da carreira e interagiu com crianças

publicado em 27/11/2025

Crianças e adultos acompanharam o evento realizado na manhã de ontem no Ginásio Mário Covas (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga recebeu na manhã desta quinta-feira (27) o Circuito Sesc de Esportes, que levou ao Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” a presença do ex-jogador e pentacampeão mundial Luizão, campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.O evento reuniu crianças, jovens e adultos em uma programação que mesclou atividades recreativas, bate-papo e interações diretas com o ex-atacante, que foi recebido com entusiasmo pelo público. Logo no início, Luizão participou de uma conversa aberta, na qual relembrou momentos marcantes de sua carreira, desde os tempos de Guarani até as passagens por Palmeiras, Deportivo La Coruña, Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio, Hertha Berlim, Botafogo, São Paulo, Nagoya Grampus, Santos, Flamengo e São Caetano.O ex-atleta comentou sobre as conquistas, os desafios enfrentados nos diversos clubes e a importância de cada etapa para sua evolução profissional, destacando com emoção o título mundial de 2002, conquistado na Coreia do Sul e no Japão.Durante a programação, foram exibidos alguns dos gols marcantes de sua trajetória, entre eles os dois anotados na última partida das eliminatórias para a Copa de 2002, em duelo contra a Venezuela, realizado em São Luís-MA, que consolidaram sua presença na campanha vitoriosa do Brasil.As crianças também tiveram espaço especial no encontro: além das brincadeiras preparadas pelo Circuito Sesc, muitas fizeram perguntas ao atacante, que respondeu a todas com paciência e bom humor, dando conselhos sobre esporte, disciplina e superação. O público em geral também participou, criando um ambiente descontraído e próximo entre o ídolo e os fãs.O Circuito Sesc de Esportes é um projeto institucional do Sesc São Paulo que busca ampliar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo que não contam com unidades da instituição. Na região de São José do Rio Preto, as cidades de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga e Mirassol são contempladas nesta edição.Marcello Stringari, secretário municipal de Esportes e Lazer, acompanhou o evento. “Receber o Circuito Sesc de Esportes é uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho em prol do esporte em Votuporanga”, comentou.