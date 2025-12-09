Anote aí

publicado em 23/12/2025

Helton Borges, o empresário da HSA, vendendo otimismo e apostando alto no time que está sendo montado pelo CAV para a temporada de 2026 (Foto: Arquivo pessoal)

O que Votuporanga espera do Papai Noel? O ano que se finda vai deixar algumas pendências que a gente espera que se resolvam com o Ano Novo. É justamente nesta época, quando fazemos o balanço do ano que passou, que apuramos algumas coisas que ficou para depois. Todavia, é oportuno somarmos também algumas importantes conquistas do ano.Tomara que o Papai Noel dê uma injeção de ânimo naquele pessoal que vai viabilizar o Votuporanga Shopping. As obras tinham previsão de início para dezembro, onde de fato, foram preparadas algumas etapas para a arrancada do término das obras. Informações reservadas garantem que os trabalhos de conclusão do prédio serão atacados a partir das festividades desse início de ano.A aquisição de 50% das quotas do empreendimento anunciadas no dia 8 de agosto desse ano constitui numa das grandes conquistas do ano. Tornar o shopping uma realidade em Votuporanga tornou-se possível graças a adesão de empresários locais, investidores conceituados e gente envolvida com a vida de Votuporanga. A cidade aguarda com ansiedade a grande largada para a conclusão da obra.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.