Anote aí

publicado em 16/12/2025

O secretário de Administração da Prefeitura, o dr. Leandro partiu para a carreira solo. Explico: sem ninguém na audiência pública da sua pasta, ele abriu a sessão, discursou e encerrou. É prestação de contas para as paredes. (Foto: Redes sociais)

O dr. Leandro, vereador licenciado e ocupando hoje a pasta de Administração da Prefeitura, experimentou na última sexta-feira, o desprestígio dos ex-colegas. Explico: na audiência pública da sua pasta, obrigatória pela legislação, realizada no plenário da Câmara Municipal com o objetivo de prestação de contas, só compareceu ele mesmo.De acordo com o que estabelece as normas no Legislativo, cabe à Câmara, representada por um vereador, abrir e encerrar as audiências públicas de prestação de contas da Prefeitura. Todavia, na audiência da secretaria de Administração, nenhum vereador deu o ar da graça. Solitário, o dr. Leandro abriu, discursou e encerrou a sessão. No plenário, alguns dos seus funcionários.Entendem-se que as audiências obrigatórias pela Carta Constitutiva do Município, seja a oportunidade dos vereadores avaliarem o trabalho do Executivo, ouvindo e questionando cada setor da administração pública. Todavia, tais audiências, onde não se muda nada e apenas ouve o relato do secretário, caiu em desuso, ou seja, nenhum vereador se habilita ao ouvir o relatório do secretário.