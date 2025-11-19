Com tudo
O votuporanguense Rogério Assis, o Canhão, e o ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians e apresentador da Band (Foto: A Cidade)
A primeira edição do Futebol Solidário, uma iniciativa do Rotary Club Votuporanga realizada na tarde do último sábado na Arena Plínio Marin, chegou com tudo. Para uma tarde de sol e calor, o público foi interessante, ainda mais para um evento “novo” na cidade.
Em campo, uma equipe local e outra com as “estrelas” – também com jogadores da cidade para completar o time. Muitos nomes que fizeram sucesso no futebol brasileiro compareceram na festa, entre eles o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto (apresentador da Band), e o ex-goleiro Veloso.
Vários outros nomes também estiveram no jogo: Batata, Rosiney, Oscar Roberto de Godoy (árbitro), Paulinho MacLaren, Gadelha, Preto, André Cunha, Galeano, Thiago Ribeiro e Wendel.
