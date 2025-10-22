Anote aí

publicado em 29/10/2025

Até tu Daniel? Vereadores criticaram o atendimento de emergência na área da saúde. (Foto:Assessoria)

O vereador Osmair Ferrari usou da sua própria necessidade para criticar o atendimento na área da Saúde. Na tribuna da Câmara relatou, na segunda-feira, o drama vivido pessoalmente, diante da urgência de socorro que carecia a sua irmã. De acordo com as suas palavras foi um verdadeiro calvário para ser socorrida até a Santa Casa. A sua irmã faleceu na madrugada de domingo. E as suas palavras comoveram os colegas.O clamor de Osmair, suplicando para conseguir uma ambulância e as dificuldades burocráticas para ser encaminhado diretamente para a Santa Casa, comoveram também os seus colegas. As críticas para o setor da saúde pública levaram para a tribuna os colegas Emerson Pereira, Cabo Renato Abdala e até o próprio presidente da Casa, Daniel David. Todos falaram sobre o assunto apontando para a titular da pasta.A dedução que se faz é de que se o drama ocorreu com um vereador experiente de cinco mandatos e que se tornou uma das lideranças políticas da cidade, imagina como está a situação de atendimento público. E qual deve ser a medida a ser adotada? Quais as providências terão que ser tomadas?*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.