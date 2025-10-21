Anote aí

publicado em 28/10/2025

Deputado Carlão Pignatari está magoado. Ele levou uma rasteira de amigos na conquista do Hospital Materno-Infantil (Foto: Reprodução)

Essa viagem do prefeito Jorge Seba para o Dubai, onde será homenageado e vai integrar uma comitiva de prefeitos selecionados em todo mundo, chegou numa boa hora. Convenhamos: depois de uma semana de intensa atividade acompanhando o governador Tarcísio de Freitas e driblando o assédio de deputados, nada melhor que sair do cenário político. Dá um tempo.Quem esteve no almoço oferecido ao governador sentiu que o deputado Danilo Campetti é de longe o mais íntimo dos deputados da região. Ele está com a bola toda. Este parlamentar não arredou o pé e deu a mão também para todos que cumprimentaram o governador. Alguns até abraço mais demorado, numa clara demonstração de que o Danilo tem apoiador dentro do grupo vip da política de Votuporanga.Já o deputado Carlão Pignatari ficou na dele. Não deixou de questionar o governador num grupo reservado sobre o anúncio da construção do hospital do qual só tomou conhecimento pela boca do prefeito. O governador, segundo consta, se esquivou e disse que “o negócio não era bem assim”. Durante o almoço Carlão grudou no vice-governador Ramuth com quem se mostrou mais à vontade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.