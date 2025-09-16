Anote aí

publicado em 24/09/2025

O advogado votuporanguense Jeronimo Figueira da Costa Filho garantiu o retorno do presidente da Câmara de Cardoso ao seu cargo (Foto: Diocese)

O deputado federal Fausto Pinato (PP) anunciou que vai se afastar por 30 dias do cargo para tratamento de saúde. O parlamentar tem base eleitoral em Fernandópolis. Ele não disse pelas redes sociais qual o problema de saúde que sente e nem a gravidade, mas garantiu que está “tudo sob controle”.Fontes ligadas ao deputado informam que ele fará uma cirurgia na garganta em um hospital em Brasília. Os mais chegados garantem que o deputado teve sua voz alterada nos últimos tempos em vista de uma rouquidão. Estava sob tratamento já há alguns meses. Contudo, a cirurgia acabou sendo necessária.Em vista do momento tenso em Brasília em torno do projeto de Anistia aos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023, culminando com a quebradeira na sede dos três poderes, surgiram especulações de que o afastamento de Pinato estava sendo articulado pelo PP, do senador Ciro Nogueira, que é o partido de Pinato.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.