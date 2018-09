A ação intitulada Atitude Solidária foi uma iniciativa dos cursos de Engenharia Civil e Letras

Alunos doam 352 litros de leite para o Lar São Vicente de Paulo (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Letras da Unifev realizaram, no último sábado (15), a entrega de 352 litros de leite para o Lar São Vicente de Paulo.De acordo com o coordenador da graduação em Engenharia Civil, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, a iniciativa intitulada Atitude Solidária visou a envolver os universitários em prol dos idosos atendidos pela entidade.“A Responsabilidade Social é um importante pilar da Instituição. É por isso que sempre buscamos promover campanhas e atividades solidárias direcionadas à comunidade local. Nesse caso, a quantidade de leite arrecadada suprirá a demanda do Lar por, aproximadamente, 9 dias”, explicou.EntidadeO Lar São Vicente de Paulo é uma entidade assistencial que acolhe cerca de 60 idosos do município. A casa oferece hospedagem, refeições, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, entre outros profissionais.Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido no local, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3421-4539.