Show da banda Maglore, bate-papo com o escritor Anderson Novello e oficinas de fotografia e intervenção urbana estão entre os destaques da programação

publicado em 15/09/2018

FLIV chega ao seu segundo final de semana com mais de 60 atrações gratuitas (Foto: Rodrigo Pessoa)

Neste sábado (15/9) e domingo (16/9), a oitava edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV chega ao seu segundo e último final de semana de programação, com mais de 60 atividades gratuitas e abertas a toda a comunidade. As atrações são sediadas no Parque da Cultura, numa realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e o apoio de diversas empresas e instituições.Um dos destaques do final de semana é o show da banda Maglore, que sobe ao Palco Principal do festival no sábado, a partir das 21h. Formada na cidade de Salvador (BA), por Teago Oliveira (voz e guitarra), Lucas Oliveira (voz e baixo), Lelo Brandão (teclados, guitarra e voz) e Felipe Dieder (bateria), o Maglore foi indicado ao 27º Prêmio da Música Brasileira, na categoria “Melhor Grupo Pop”, pelo álbum “III”; e ao Prêmio Multishow 2015, na categoria “Nova Canção”, por “Mantra”. No show, a banda apresenta seu quarto e mais recente álbum, “Todas as Bandeiras”, de 2017, além de sucessos dos discos “Veroz”, “Vamos pra rua” e “III”.Já no domingo, às 19h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’ se apresenta no Auditório Externo do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” com um concerto especial de encerramento do FLIV, sob a regência do maestro Mazinho Sartori.No final de semana, o Galpão FLIV também recebe grupos musicais locais na faixa de programação “Sarau FLIV”, com início a partir das 22h. No sábado, o Sarau fica por conta da banda The Nineties. Já no domingo, quem se apresenta no galpão é o grupo Novos Bohêmios.Outra opção musical é a apresentação do Grupo Folclórico Mungunzá, no sábado, às 19h, no Parque da Cultura. O grupo traz ao público um pouco da história, da dança, dos cantos e dos toques do jongo, além de danças e brincadeiras do cacuriá, do samba de coco e da ciranda.Exibição do documentário “À primeira vista”No sábado, às 17h, a sala Cinema Cultural sedia a primeira exibição pública do documentário de curta-metragem “À primeira vista”, dirigido por Mariana Lambert e apresentado como trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O documentário foi selecionado no concurso nacional de curtas-metragens do Canal Futura e será exibido na emissora em setembro, em três horários de sua programação. Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com a diretora e com o protagonista, Nícolas Damazio.Em “À primeira vista”, o público acompanha a história de Nícolas, jovem de 22 anos que descobriu-se portador de LHON (sigla em inglês da Neuropatia Ótica Hereditária de Leber), uma doença genética responsável pela perda da visão central nos dois olhos. A parte mais difícil veio com todas as adaptações e transformações que teriam que ser feitas e que estão em desenvolvimento há 12 meses, desde que recebeu o diagnóstico. No filme, Nícolas se vê obrigado a parar tudo e a repensar sua forma de viver dali para frente.OficinasOs dois últimos dias do FLIV 2018 também serão marcados por atividades trazidas a Votuporanga numa parceria com a Poiesis. A primeira delas é a oficina de Literatura e Intervenção Urbana, ministrada por Thiago Cervan. A capacitação apresentará aos participantes possibilidades de produção e difusão literária, utilizando a cidade como suporte. A oficina acontece no sábado e no domingo, das 9h às 13h, na sala de Oficinas da Biblioteca Municipal “Castro Alves”.No mesmo espaço também será oferecida uma oficina de fotografia de palco, coordenada pelo fotógrafo Marco Aurélio Olimpio. No sábado, a atividade terá início às 14h30 e será concluída com uma saída fotográfica noturna, com término até as 22h30. Já no domingo, a oficina segue das 14h às 18h. Cada sessão das atividades da Poiesis oferece 20 vagas, para participantes com idade a partir de 16 anos.No sábado, também será trazida ao FLIV uma oficina de ilustração com a ilustradora, quadrinista e designer Lorena Kaz, responsável pelo projeto de quadrinhos “Morrer de amor e continuar vivendo”. A atividade terá início às 16h, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”.Ao longo do final de semana, também serão oferecidas oficina de dança para a terceira idade, confecção de tintas naturais, experiência rítmica infantil, confecção de bonecos de jornal, desenho de rosto, confecção de boneca Abayomi, confecção de anjos de feltro, confecção de brinquedo, dança com mães e bebês, confecção de fantoches, bordado, confecção de chaveiro, cartoon, origami, confecção de avião de prendedor, papercraft, artes musicais, desenho de observação e confecção de marca-páginas com CD. As datas e horários das atividades podem ser conferidas no site: www.flivotuporanga.com.br.Palestras e bate-paposNo sábado, a sala Cinema Cultural sedia, a partir das 10h, a palestra “A arte de criar leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz”, oferecida em parceria com o Senac Votuporanga e comandada pela escritora Goimar Dantas. O objetivo da atividade é capacitar educadores, estudantes universitários, bibliotecários, coordenadores pedagógicos e demais mediadores de leitura interessados no exercício diário de reflexões e ações que possibilitem o aprimoramento de seu trabalho.Também no sábado, o escritor, professor e contador de histórias Anderson Novello participa de um bate-papo seguido de sessão de autógrafos, a partir das 15h, no Cinema Cultural. Durante a atividade, o autor apresenta ao público os bastidores da escrita de seus três livros infantis: “A Bruxa do Batom Borrado”, “O Pintinho Ruivo de Raiva” e “Filomenos, o Cabrito Aflito”. Já no domingo, também às 15h, Anderson ministra a palestra “Ler em casa, ler na escola: a formação do leitor literário”. Durante sua fala, o escritor reforça a importância do contato com os livros para o desenvolvimento das crianças, apresentando estratégias de incentivo ao hábito da leitura, tanto em casa quanto na escola.Espetáculo circense e de dançaNo sábado, o Circuito Cultural Paulista traz ao FLIV o espetáculo “O Mundo do Circo”, do Circo Família Gelli, que traz ao público um show com malabares, equilibrismo sobre monociclo, números de mágica, palhaços, laços e chicotes. A apresentação será realizada no Auditório Externo do Centro de Cultura e Turismo, a partir das 18h30.Já no domingo, o Auditório Externo recebe, às 17h, o espetáculo teatral “Maria Peregrina”, apresentado pela Cia. Vice Versa.Contações de histórias, exibição de filmes e atividades ao ar livreDurante o final de semana, as sessões de contação de histórias ficam por conta de Denise Cruz, do Grupo Parampará; Cia. Entre Aspas com seus “Contos de Grimm”, Wesley Cristina Rossini; Gabriela Carvalho; e Janine Rodrigues, com a Jornada Literária Piraporiando.Já a sala Cinema Cultural receberá sessões dos longas-metragens “Pets: a vida secreta dos bichos”, “Zootopia” e “Sing: quem canta seus males espanta”.Entre as atividades ao ar livre sediadas no Parque da Cultura, serão realizadas: aula de ballet aéreo, slackline, flash mob de sapateadores, yoga, aula livre de danças urbanas, aulão de zumba, dança interativa, vivência de capoeira angola.As datas e horários das atividades podem ser conferidas no site: www.flivotuporanga.com.br.OrganizaçãoA organização do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018 é da Prefeitura de Votuporanga, com execução da Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA) e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo. O evento conta com o patrocínio da Facchini; co-patrocínio da Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac e Porecatu Supermercados; apoio da Cantoia Figueiredo, Santa Cruz Supermercados, Starb Alimentação, Vikstar, Sicredi, Marão Seguros, Ville Hotel Gramadão, Fiorilli Software, Pollus e Câmara Municipal de Votuporanga, com a colaboração da Poiesis - Organização Social de Cultura, Qualificação em Artes, Oficinas Culturais, Museu Casa das Rosas, SP Leituras e Pontos MIS. Para mais informações sobre o festival, acesse o site: www.flivotuporanga.com.br ou a fanpage:www.facebook.com/flivotuporanga.