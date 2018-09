O evento gratuito será promovido nos dias 20 e 21 de outubro, das 15h às 19h, na Concha Acústica de Votuporanga

publicado em 04/09/2018

A 7ª edição do festival Rock on Street já tem data marcada. O evento será promovido nos dias 20 e 21 de outubro, das 15h às 19h, na Concha Acústica de Votuporanga.As bandas interessados em participar precisam preencher a ficha de inscrição online por meio do link http://bit.ly/2C1I5oT, onde além de informarem seu nome e contatos, também deverão disponibilizar o link da faixa autoral que irá concorrer no festival, postada na plataforma Youtube. As inscrições seguem até o dia 5 de outubro e o resultado será divulgado no dia 7 do mesmo mês.De acordo com a organização do evento, serão selecionados grupos, que terão, em média, 45 minutos de apresentação. “Eles concorrerão a uma gravação de uma música em um estúdio profissional. Para participar, a banda deve se inscrever com uma música própria e concorrer a essa gravação como premiação do festival”, afirmou a organização.Já no dia da apresentação, a banda selecionada poderá tocar covers e outras músicas próprias, além da inscrita, para preencher seu tempo no palco.Para a premiação final do festival, uma banca julgadora fará a avaliação da melhor música do evento. Podem participar bandas independentes locais, regionais e de qualquer parte do Estado. As despesas de deslocamento de cada participante serão por conta própria.Rock on StreetO Rock on Street é um evento de seguimento musical gratuito, aberto ao público, e que visa divulgar músicos e bandas do rock e suas vertentes, em Votuporanga e região, dando espaço para que apresentem seus trabalhos e compartilhem experiências entre colegas de emprego, fortalecendo a cena no interior paulista.