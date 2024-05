O evento, realizado no Centro de Convenções FAMERP, contou com a participação de diversos profissionais da área da saúde, com o objetivo de discutir melhorias nos processos de diálise e transplante renal

publicado em 22/05/2024

A participação no X Encontro Regional trouxe inúmeros benefícios para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

A equipe da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga marcou presença no X Encontro Regional das Unidades de Diálise com o Centro de Transplante Renal de São José do Rio Preto, no último sábado. O evento, realizado no Centro de Convenções FAMERP, contou com a participação de diversos profissionais da área da saúde, com o objetivo de discutir melhorias nos processos de diálise e transplante renal.

Representando a Santa Casa de Votuporanga, estiveram presentes: Dra. Neide Oyama Tocio (Médica Nefrologista); Cecília Bolzan (Gerente de Enfermagem); Bianca L. S. Paschoalinoto (Enfermeira) e Camila Cavalin (Psicóloga).

Durante o evento, diversos tópicos cruciais foram discutidos, incluindo: apresentação dos Dados de Diálise e Transplante Renal; propostas de melhorias no Processo Pré-Transplante Renal e novo sistema de agendamento de consultas.

Importância e Benefícios da participação

A participação no X Encontro Regional trouxe inúmeros benefícios para a Santa Casa de Votuporanga, como qualificação da equipe: o evento proporcionou uma oportunidade para a equipe se atualizar e adquirir novos conhecimentos, aprimorando a qualidade do atendimento prestado aos pacientes renais; melhoria no Fluxo de Atendimento: as discussões e propostas apresentadas contribuíram para a identificação de estratégias que podem agilizar o atendimento, tornando o processo de consultas e inscrições mais eficiente.