Levantamento foi feito pelo Governo do Estado com base nos dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego

publicado em 12/06/2024

Votuporanga se destacou entre as 50 cidades que mais geraram empregos em todo o Estado de São Paulo neste ano

Franclin Duarte

Votuporanga está entre as 50 cidades que mais geraram empregos em todo o Estado, em 2024. A informação faz parte de um levantamento feito pelo próprio Governo paulista com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego e que revelam que só nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 287 mil postos de trabalho foram criados nos 645 municípios de São Paulo.

Desse total, ainda conforme o levantamento, Votuporanga foi responsável pela abertura de 1.140 vagas formais. Na região, o município fica atrás apenas de São José do Rio Preto, que criou 3.821 oportunidades de trabalho e figura na 9ª colocação do ranking estadual de empregos.

“A geração de emprego é uma das nossas bases do Plano de Governo que norteia o trabalho em prol do desenvolvimento de Votuporanga. Continuamos trabalhando com ações para estimular a geração de negócios, a formação de mão de obra e a transformação social das famílias, entre elas a desburocratização e programas de incentivo”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD) ao saber do ranking.

O bom desempenho de Votuporanga na geração de empregos neste ano está associado ao aquecimento dos setores de Serviços e Industrial, que foram responsáveis, respectivamente, por 50,3% e 33,5% de todas as vagas criadas no município. Já os setores de Comércio, Construção e Agronegócio tiveram desempenho mais tímido, porém, seguem com saldos positivos neste ano.

Estado

De acordo com os números, só em abril o Estado criou 76.299 vagas de emprego com carteira assinada. Além disso, São Paulo criou 31,8% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

No Sudeste, o estado de São Paulo foi responsável por criar cerca de 60% do total de vagas da região em todos os períodos. Assim como em Votuporanga, o setor de Serviços também foi o responsável por criar o maior número de vagas no Estado.

Salário médio

Além de liderar a geração de empregos no país, enquanto o salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.081,50, em São Paulo foi de R$ 2.403,33. O rendimento no Estado aumentou 1,41% em relação ao mês anterior e 0,37% em relação ao mesmo mês do ano passado. No Sudeste, o salário ficou em R$ 2.270,30.