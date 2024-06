Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco unidades de uma conhecida loja da cidade e endereços relacionados ao proprietário

13/06/2024

Operação da Polícia Federal foi desencadeada na manhã desta quinta-feira em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) uma operação em Votuporanga contra a suposta venda ilegal de eletrônicos e celulares em cinco unidades de uma conhecida loja da cidade e, principalmente, pela internet. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais e também em endereços relacionados ao proprietário.

De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas após uma série de apreensões de produtos eletrônicos sem origem comprovada e nota fiscal em pontos diferentes do país e todas elas estavam relacionadas com essa empresa de Votuporanga. Com base nessas informações os agentes federais passaram a apurar a prática do crime de descaminho e também de associação criminosa.

Durante a operação desta quinta, dezenas de produtos, principalmente celulares, com origem duvidosa, foram apreendidos. A estimativa da PF é de que a empresa comercializava mais de mil produtos por mês por meio de marketplaces conhecidos, como o Mercado Livre, Shopee, dentre outros, movimentando milhares ou até milhões de reais sem o devido recolhimento de impostos, o que configuraria crime contra a ordem tributária.

A soma das penas máximas dos crimes pode chegar a sete anos de reclusão, além do perdimento das mercadorias e das consequências na área fiscal.

Além da grande quantidade de mercadorias apreendidas, outro fato que chamou a atenção foi a apreensão de um veículo com placas do Paraguai que vinha sendo utilizado pelo investigado para transitar em Votuporanga. O veículo foi apreendido e o investigado também responderá inquérito policial devido à importação ilegal deste.

A circulação de veículos do Paraguai no país só é permitida em casos especiais como turismo, devendo o motorista comprovar que reside no país estrangeiro. Todo o material apreendido será levado para a sede da Delegacia de Polícia Federal em Jales onde as investigações estão sendo conduzidas. Os equipamentos apreendidos, em sua maioria aparelhos celulares, serão contabilizados e periciados no interesse das investigações em curso.