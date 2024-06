Evento de lançamento contou com a presença do deputado estadual votuporanguense Carlão Pignatari e lideranças locais

publicado em 12/06/2024

Carlão Pignatari e lideranças de Mira Estrela lançaram oficialmente a pré-candidatura à reeleição de Priscilla do Macarrão e Milton do Lin (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e comandado regionalmente pelo deputado federal Luiz Carlos Motta, e o PSDB, que tem como cacique o deputado estadual Carlão Pignatari, se uniram para lançar oficialmente as pré-candidaturas de Priscilla do Macarrão e Milton do Lin em Mira Estrela. O evento de lançamento, realizado no início do último final de semana, contou com a presença do parlamentar votuporanguense e do assessor de Motta, Iaser Sarounti, além de lideranças políticas locais.

Priscilla e Milton são os autuais gestores de Mira Estrelas e estarão juntos novamente nas eleições de outubro em busca da reeleição. Além da pré-candidatura ao Executivo, o evento também apresentou os pré-candidatos a vereadores pelo PL e PSDB.

"Ao lado desses pré-candidatos, estou confiante no fortalecimento dos projetos e no desenvolvimento contínuo do nosso município", destacou Priscilla.

Familiares, amigos e correligionários compareceram para demonstrar seu apoio. Durante seu discurso, Carlão Pignatari declarou seu apoio a atual prefeita na disputa pela reeleição.

"Ela cuidou da saúde, da população e do turismo", ressaltou. O deputado ainda lembrou a importância da visita do vice-governador à cidade, uma das poucas na região noroeste a ser visitada, e comemorou a pavimentação da vicinal da Aroeira, um feito alcançado pela administração de Priscilla. "Mira Estrela pode sempre contar com meu apoio", concluiu Carlão.

O ex-prefeito Macarrão, pai de Priscilla, também discursou, expressando seu orgulho pelo trabalho da filha. "Tenho orgulho da Priscilla por tudo que ela fez e está fazendo pela cidade", elogiou. Ele reafirmou seu compromisso em continuar ajudando a cidade e a população mira-estrelense.

Priscilla do Macarrão, em seu discurso, relembrou as conquistas de sua gestão e reafirmou sua disposição para enfrentar mais um mandato, agora como pré-candidata à reeleição. "Assumo esse desafio mais uma vez, mas agora sinto-me ainda mais preparada, especialmente com o apoio de Milton do Lim, um homem experiente e pronto para o desafio", declarou.