Léo Paraiso conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre as expectativas em defender a Pantera

publicado em 12/06/2024

Leonardo Paraiso de Almeida é natural de Osasco, tem 1,83m de altura (Foto: Rafa Bento/CAV)

O jornal A Cidade segue apresentando os novos nomes da Votuporanguense para a disputa da Copa Paulista 2024. Agora é a vez do zagueiro Léo Paraiso, de 24 anos, que passou dez anos no Corinthians.

“Fui muito bem recebido aqui e só tenho a agradecer toda comissão técnica e jogadores por tudo. Será minha primeira vez na Copa Paulista, e tenho certeza que será uma ótima experiência e vamos conseguir conquistar nossos objetivos”, declarou, em bate-papo com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7. Entre as características do defensor, está a qualidade na saída de bola, porém, quando é necessário “zagueirar”, ele faz.

Léo gostou do elenco do CAV para o torneio. Segundo ele, o plantel é bom e tem totais condições de fazer uma grande competição. Será o primeiro trabalho dele com Rogério Corrêa, e as primeiras impressões estão sendo muito boas. “É um treinador que gosta de propor o jogo”, analisou.

Leonardo Paraiso de Almeida é natural de Osasco, tem 1,83m de altura, é destro e nasceu no dia 28 de fevereiro de 2000. O defensor fez toda a base no Timão, ficando por dez anos no clube.