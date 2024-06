O atleta, que pode atuar como zagueiro ou lateral-direito, é mais um rosto novo do CAV para a Copa Paulista 2024

publicado em 13/06/2024

O polivalente Luizão chega para ajudar a Pantera na disputa da Copa Paulista 2024 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Alto e forte, Luizão chega à Votuporanguense como opção para duas posições: a zaga e a lateral-direita. O atleta, que é mais um rosto novo do CAV para a disputa da Copa Paulista 2024, está contente em defender as cores da Pantera.

“Eu vim para a Votuporanguense porque sei da estrutura e sei o tamanho do CAV. Estava no Espírito Santo, onde disputei a Série D e a Copa Espírito Santo, fiz seis jogos e um gol, só que optei pelo trabalho do professor Rogério com a estrutura da Votuporanguense”, comentou, em entrevista à rádio Cidade FM 94,7.

O atleta atuou sob o comando de Rogério Corrêa no Marília e gosta bastante do trabalho do treinador. “Acredito no trabalho dele e sei que o CAV está em busca de grandes objetivos, como uma competição de nível nacional, e a Copa Paulista dá esse acesso, então estou muito feliz e motivado para trabalhar todos os dias”, falou.

Luiz Felipe Santos da Cruz nasceu em 17 de março de 1999, em Coruripe (Alagoas), tem 25 anos, é destro e tem 1,88m de altura. Ele fez as categorias de base no Fluminense, Alcanenense (de Portugal) e CSA, e tem passagens por CRB, Ji-Paraná, Rio Maior (Portugal), Sete de Setembro-PE, Zumbi (de União dos Palmares, Alagoas), Capivariano, XV de Jaú, Marília e Real Noroeste, onde estava antes de acertar com o CAV.

A Copa Paulista 2024 começa no dia 14 de junho. Os 26 times foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral. A Pantera está no Grupo 1 ao lado do Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú. O CAV estreia no dia 15 (sábado), às 18h, contra o XV, na Arena Plínio Marin.

Ingressos