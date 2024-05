Entre os vencedores estão José Vardeli Ferrari, Carlito Pereira Lopes e Sara Luciene da Silva Garcia, todos residentes da Chácara da Aviação

publicado em 29/05/2024

A Santa Casa de Votuporanga anunciou, no mês de maio, mais três sortudos ganhadores do projeto “Saúde que dá Prêmios” (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga anunciou, no mês de maio, mais três sortudos ganhadores do projeto “Saúde que dá Prêmios”. A iniciativa, uma parceria entre a Santa Casa, Saev Ambiental e TV Unifev, promove a doação de um valor pela conta de água do morador, oferecendo a chance de ganhar prêmios atrativos. Entre os vencedores estão José Vardeli Ferrari, Carlito Pereira Lopes e Sara Luciene da Silva Garcia, todos residentes da Chácara da Aviação.

O principal contemplado, José Vardeli Ferrari, foi agraciado com uma nova televisão. Além disso, sua contribuição ajudou seus vizinhos a ganharem celulares. “Eu participo do ‘Saúde que dá Prêmios’ há quase 20 anos. Decidi doar não só porque um dia eu vou precisar da Santa Casa, mas também para ajudar outras pessoas que vão estar usando-a”, explicou Ferrari.

Carlito Pereira Lopes, o outro ganhador, recebeu um celular. Ele compartilhou sua gratidão e incentivou outros a contribuírem: “Eu doo há muitos anos. Inclusive, já passei por cirurgias na Santa Casa. Tudo que eu peço é que quem puder, contribua. Ajude. Porque é uma coisa séria, é uma realidade de você estar vendo que está acontecendo. Podemos colaborar, e não é em vão. É muito bom, muito gratificante. Muito obrigado”.

A terceira contemplada, Sara Luciene da Silva Garcia, também ganhou um celular. Embora não pudesse comparecer, seu marido, Renato Garcia, recebeu o prêmio em seu lugar e brincou: “Aqui em casa, a gente doa há mais de 10 anos. Esse celular veio em boa hora, meu filho está precisando de um novo”.

A Campanha

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma iniciativa que não só beneficia os doadores com prêmios, mas também reforça a importância da solidariedade na comunidade. Cada participante concorre a prêmios mensais, incluindo uma televisão para o ganhador principal e celulares para seus vizinhos também doadores.

Para se juntar a esta nobre causa e ter a chance de ser o próximo ganhador, os moradores de Votuporanga podem ligar para o número 0800 770 19 50 (Saev Ambiental). Basta informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Para mais informações, o setor de Captação de Recursos da Santa Casa está disponível pelo telefone (17) 3405 9133.

Incentivo à Participação