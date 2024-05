Este esforço é parte de um compromisso contínuo com a excelência e a inovação na área de nutrição hospitalar

publicado em 24/05/2024

Além dos novos equipamentos, o SND tem investido na capacitação contínua de sua equipe (Foto: Santa Casa)

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da Santa Casa de Votuporanga tem realizado investimentos significativos em equipamentos e capacitação de pessoal, com o objetivo de aprimorar a qualidade e sabor das refeições oferecidas a pacientes, acompanhantes, corpo clínico e colaboradores. Este esforço é parte de um compromisso contínuo com a excelência e a inovação na área de nutrição hospitalar.

Doações do Bazar do Bem

Recentemente, o Bazar do Bem fez uma doação substancial de equipamentos tecnológicos e utensílios ao SND, promovendo melhorias notáveis nos processos de trabalho do setor. Entre os itens doados estão: misturador de carne elétrico: este equipamento é essencial para misturar temperos nas carnes de forma mais eficiente. Antes da doação, o processo de temperar aproximadamente 150kg de carne por dia era realizado manualmente pelas cozinheiras. Com o misturador, o tempero é distribuído de maneira uniforme, melhorando significativamente o sabor das proteínas.

O descascador de legumes industrial: este dispositivo agiliza o processo de retirada das cascas dos legumes, aumentando consideravelmente a produtividade da equipe de cozinha.

Descascador de couve: facilita o corte da couve, garantindo um padrão uniforme e melhorando a apresentação dos pratos.

Cortador de legumes lúdicos: especialmente valioso para o público infantil, este cortador permite que os legumes sejam apresentados de forma divertida, melhorando a experiência alimentar das crianças.

Utensílios para o forno combinado: a parceria do Bazar do Bem também incluiu a doação de utensílios para o forno combinado, essencial para a implementação de uma gastronomia hospitalar inovadora e de alta qualidade.

Capacitação com Chef de Cozinha

Além dos novos equipamentos, o SND tem investido na capacitação contínua de sua equipe. Na última terça-feira (21), o setor recebeu o Chef de Cozinha e pós-graduado em gastronomia, Silésius Benati, para ministrar um treinamento especializado para as cozinheiras do hospital.

Silésius Benati, que comanda uma renomada cozinha italiana em São José do Rio Preto, explicou que a consultoria gastronômica focou em melhorar receitas, qualidade dos alimentos, texturas, sabores e aromas. “Trabalhamos com as carnes brancas, em especial carne de frango e porco, revisando conceitos para torná-las mais suculentas e saborosas”, afirmou o chef.

Este treinamento é o segundo realizado desde janeiro, com mais dois previstos até o final do ano. Louise Stephanie de Oliveira França, nutricionista da Santa Casa, destacou a importância dessas capacitações: “Estamos buscando melhorar as receitas, procurando temperos diferentes e novas formas de preparo para aumentar a aceitação dos nossos clientes. Principalmente, essas capacitações ajudam nossas cozinheiras e modernizam nossa cozinha”, destacou.

Essas iniciativas têm um impacto significativo na qualidade do serviço oferecido pelo SND da Santa Casa de Votuporanga. “Os novos equipamentos e a capacitação da equipe não só melhoram a eficiência dos processos, mas também elevam o padrão das refeições servidas, proporcionando uma experiência alimentar mais agradável e nutritiva para todos os beneficiários”, frisou Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, gerente do Serviço.