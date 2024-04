Encontro de Famílias Atípicas aconteceu no Dia Mundial de Conscientização do Autismo e contou com palestras de especialistas

publicado em 04/04/2024

Intitulado “Cuidando de quem cuida”, o Encontro contou com cinco palestrantes, café da tarde e sorteio de brindes (Foto: Santa Casa)

Na última terça-feira, a Santa Casa de Votuporanga comemorou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com o 2° Encontro de Famílias Atípicas, um evento voltado a pessoas no espectro autista e suas redes de apoio. Intitulado “Cuidando de quem cuida”, o Encontro contou com cinco palestrantes, café da tarde e sorteio de brindes.

Fizeram parte da abertura o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba; a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix; o coordenador de Saúde Mental, Reinaldo Carvalho; e as enfermeiras e membros da comissão de organizadora, Mariani Rosa e Maraisa Batista Rodrigues.

Para abrir o evento com chave de ouro, uma participação surpresa foi orquestrada. Arthur Ataide, que é autista, ativista pelos direitos das pessoas autistas, diretor e fundador da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas e estudante de Medicina na Universidade Metropolitana de Santos, compareceu de forma remota (através de uma chamada de vídeo). “É muito importante lutar pelos direitos das pessoas autistas. E mais importante ainda lutar para que cada pessoa com autismo seja vista como um indivíduo, com suas próprias necessidades. É por isso que eu sou o idealizador e redator da lei 17.759/2023, chamada Protocolo Individualizado de Avaliação, que procura ter um tratamento individualizado para os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo-se o Transtorno do Espectro Autista, nas instituições de ensino de todo o Estado” contou Arthur.

Em seguida, foi a vez da Dra. Jessica Scacalossi Goulart, psiquiatra da infância e adolescência, explicar sobre a abordagem da família com pessoas com espectro autista. “Todos precisamos de laços. Um bebê que não recebe interação é triste. Existe um ditado africano que fala que para criar uma criança é necessária toda uma aldeia e é essa premissa que precisamos seguir, principalmente com crianças atípicas”, contou a psiquiatra.

Após uma pausa para o café da tarde, patrocinado pelas empresas Nutri Pães, Cantinho do Bolo, e pela Unidade de Diálise e o voluntário Alvimar da Igreja Batista, a palestra foi em dose dupla com a Dra. Gabriela Araújo Tonelote e a psicóloga Elaine Rodrigues Fogaça. Elas discutiram sobre a saúde mental da família atípica. “Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente", explicou Dra. Gabriela, que inteirou “Junto com o diagnóstico de autismo, muitas vezes também pode vir a falta crônica de sono, o lidar com preconceito diário, o exigir direitos que são frequentemente negados. E principalmente, o carregar a sensação constante de que devia fazer melhor, mas não sabe como", disse.

A última a falar foi a Dra. Ludmila Gomes Maia Santis, médica anestesista e mãe atípica há 18 anos, que compartilhou seu relato “A maternidade atípica é uma jornada de grande aprendizado, de enormes desafios, mas também de muito amor e carinho”, contou. Ludmilla se dirigiu aos presentes, contando um pouco mais sobre o impacto do momento do diagnóstico, como a mesma foi do luto à luta, a culpa e medos sentidos e como melhor acolher uma mãe ou responsável atípico.