A iniciativa irá oferecer uma aula prática sobre os cuidados com o recém-nascido no dia de amanhã, a partir das 19h

publicado em 09/04/2024

O Encontro de Famílias Grávidas irá oferecer uma aula prática sobre os cuidados com o recém-nascido (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A chegada de um bebê é um momento de grande expectativa e alegria para as famílias, mas também de muitas dúvidas e apreensões, principalmente para pais de primeira viagem. Pensando em auxiliar nesse momento tão especial, a Santa Casa de Votuporanga promoverá o Encontro de Famílias Grávidas, uma iniciativa que irá oferecer uma aula prática sobre os cuidados com o recém-nascido.

O evento, que acontecerá amanhã, a partir das 19h, contará com a presença das enfermeiras Gessimária Ramos, obstetra, e Maira Gomes, que compartilharão seus conhecimentos sobre os cuidados nos primeiros dias de vida do bebê. Segundo Gessimária, os primeiros 28 dias de vida do bebê são os mais sensíveis, exigindo dos pais atenção especial e cuidados específicos.

Entre os temas abordados, estarão o momento correto para cada cuidado, a importância do afeto e do contato físico nos primeiros dias de vida, além de dicas sobre banho, troca de fralda, higiene do coto umbilical, sono e pequenos socorros como a manobra de desengasgo.

Gessimária ressalta a importância de os pais se sentirem confiantes e preparados para cuidar do bebê, por isso, o encontro busca oferecer orientações práticas e essenciais para que todos possam desfrutar da maternidade com segurança e tranquilidade.