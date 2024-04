O evento especial, que reuniu mais de 300 pessoas, foi um gesto de reconhecimento e apoio à instituição que tem sido um pilar fundamental na saúde da região

publicado em 23/04/2024

Votuporanga testemunhou um momento único de união e gratidão na Concha Acústica em honra aos 74 anos de serviços dedicados da Santa Casa de Votuporanga, no sábado (20). O evento especial, que reuniu mais de 300 pessoas, foi um gesto de reconhecimento e apoio à instituição que tem sido um pilar fundamental na saúde da região.

A festa foi animada com o Pedágio Especial da Cidade FM, comemorando o aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Toda a equipe da rádio se juntou à celebração. O evento foi realizado na rua Amazonas, em frente à Concha Acústica, e marcou o dia 20 de abril com muita festa e solidariedade.

Profissionais de diversas áreas, como Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, Fonoaudiologia, Enfermagem (com destaque para Oncologia, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Curativos), Psicologia e Farmácia, estiveram presentes, ofereceram uma ampla gama de serviços de saúde à comunidade.

Entre os serviços oferecidos estavam aferição de pressão arterial, teste de diabetes (dextro), avaliação de bioimpedância e valiosas orientações sobre o aplicativo da Santa Casa e os perigos da automedicação, entre outros. Um destaque foi a presença das enfermeiras do Curativo, que trouxeram consigo uma variedade de equipamentos, incluindo laserterapia para fortalecer a imunidade.

Além dos serviços de saúde, uma equipe dedicada também esteve presente para explicar e engajar a população na campanha "Saúde que dá Prêmios", que busca arrecadar recursos para a Santa Casa. Os participantes têm a oportunidade de concorrer a uma televisão novinha todo mês, e os vizinhos que também participam ganham um celular cada, como forma de reconhecimento e agradecimento pelo apoio contínuo.

O evento contou ainda com a participação do SanSaúde, que levou sua equipe para interagir com o público, e da Saev Ambiental, que contribuiu para a sustentabilidade e beleza da região ao fazer doações de mudas de ipê e pata de vaca, destacando a importância da parceria com o Hospital em prol do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da comunidade.