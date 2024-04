Saúde

Sábado é Dia D de vacinação contra a gripe em Votuporanga

Todas as unidades de saúde do município estarão em pleno funcionamento das 8h às 16h, oferecendo não só a vacina contra a gripe, mas também a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação para todas as pessoas que buscarem atendimento

publicado em 10/04/2024

As unidades de saúde da cidade estarão abertas para o Dia D de Vacinação contra a Gripe em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Votuporanga se mobiliza para o Dia D de Vacinação contra a Gripe, sábado (13). A ação visa imunizar a população e garantir a proteção contra os vírus influenza. Todas as unidades de saúde do município estarão em pleno funcionamento das 8h às 16h, oferecendo não só a vacina contra a gripe, mas também a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação para todas as pessoas que buscarem atendimento.



O público-alvo da campanha abrange uma ampla gama de pessoas, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.



Também podem ser vacinadas pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.



A vacina disponibilizada é trivalente, oferecendo proteção contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. Especialistas ressaltam que a vacinação contra a influenza é uma das melhores estratégias de prevenção contra a doença, pois promove imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, internações e o número de óbitos. Além disso, a vacinação contribui para diminuir a sobrecarga sobre os serviços de saúde, especialmente em momentos de epidemia.



A Campanha contra a Gripe teve início no dia 25 de março e seguirá até o dia 31 de maio, porém o Dia D representa um esforço concentrado para alcançar o maior número possível de pessoas dentro do público-alvo.









Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/saude/2024/04/sabado-e-dia-d-de-vacinacao-contra-a-gripe-em-votuporanga-n79726