publicado em 04/04/2024

No mês do Autismo, a psicóloga de Votuporanga, Gilliane Antunes Francisco destaca os muitos benefícios da ABA, como a redução dos comportamentos como agressões físicas e verbais.

O que é ABA?

ABA é a abreviação de Applied Behavior Analysis, ou seja, Análise do Comportamento Aplicada. Tem como referência científica o Behaviorismo, que observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem.

ABA é apenas para quem apresenta TEA – Transtorno do Espectro Autista?

Embora seja muito conhecida pela sua eficácia nos casos de TEA (Transtorno do Espectro Autista), muitos acreditam que seja direcionada apenas para ele. No entanto a resposta é NÃO. Esta terapia é uma ciência que aplica os princípios da análise do comportamento e pode ser trabalhada em diversos contextos e demandas com diversos indivíduos.

Como é realizada a intervenção ABA?

O comportamento, ao ser analisado, é elaborado um plano de intervenção para modificar determinado comportamento.

Quais os benefícios da ABA?

Por meio de uma boa avaliação e intervenção, são reduzidos os comportamentos como agressões físicas e verbais, estereotipias, autolesões, ensina habilidades sociais como contato visual e comunicação funcional, habilidades acadêmicas como pré-requisitos para leitura, escrita e de raciocínio lógico matemático, além de atividades da vida diária como higiene pessoal, independência e autonomia em todas as áreas, favorecendo melhora na qualidade de vida da própria pessoa, das pessoas de seu convívio, inclusive convívio familiar.

No entanto, para que os benefícios sejam alcançados é importante que ações técnicas sejam trabalhadas de forma contínua além do ambiente de consultórios e também devem envolver equipe multidisciplinar com profissionais comprometidos e de formação e experiência de acordo com a demanda específica.

Conscientização do Autismo

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, desempenha um papel fundamental na promoção da compreensão, aceitação e inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo. Este mês busca aumentar a conscientização sobre o autismo, destacar os desafios enfrentados pelas pessoas com TEA e suas famílias, e promover a igualdade de oportunidades.

Algumas das razões pelas quais o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é importante incluem:

Sensibilização: A data serve como uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre o autismo, educando o público em geral sobre o que é o TEA, seus sintomas, e como as pessoas com autismo podem ser diferentes.

Combate ao estigma: O Mês de Conscientização do Autismo ajuda a combater o estigma e os estereótipos associados ao autismo, promovendo uma compreensão mais empática e inclusiva das pessoas com TEA.

Inclusão: A celebração desta data destaca a importância da inclusão de pessoas com autismo em todos os aspectos da sociedade, incluindo educação, emprego, saúde e comunidade.

Apoio às famílias: O Mês de Conscientização do Autismo também é uma oportunidade para oferecer apoio às famílias de pessoas com autismo, conectando-as a recursos e serviços disponíveis e fornecendo uma rede de suporte.

Promoção de políticas públicas: A conscientização gerada por esta data pode influenciar políticas públicas e programas destinados a melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias, garantindo acesso a serviços e apoios adequados. O Mês de Conscientização do Autismo é importante porque ajuda a promover a inclusão, combater o estigma e garantir que as pessoas com TEA sejam reconhecidas e apoiadas em suas comunidades.

Gilliane Antunes Francisco

Psicóloga – CRP 06/68384

Especialista em Psicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva e também em ABA.

Formada em 2002 pela UNIP (Universidade Paulista de São José do Rio Preto) e desde então adquire experiência, tanto na área clínica quanto na escolar.

Atendimento clínico no endereço: rua São Paulo, 2.459, no bairro Marão.